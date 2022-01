As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em baixa, pendentes da situação na Ucrânia, de resultados empresariais e do preço de petróleo, de novo em máximos desde 2014.

Cerca das 08h50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,90%, para 466,14 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,64%, 0,67% e 1,40%, bem como as Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,73% e 0,77%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08h50 o principal índice, o PSI20, a subir 0,09%, para 5.567,19 pontos.

As bolsas estavam em baixa na Europa, pendente das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, no final de uma semana marcada por uma forte volatilidade, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter mantido as taxas de juro em mínimos históricos entre 0% e 0,25% na quarta-feira e avisado que provavelmente as vai subir já em março.

As bolsas europeias estavam cautelosas, depois de Wall Street ter terminado em baixa, apesar dos bons resultados da economia norte-americana, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu em 2021 5,7%, a maior taxa em 37 anos.

Neste contexto, o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, ultrapassava os 90 dólares por barril e atingia novos máximos desde 2014.

A Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 0,02%, para 34.160,78 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,40%, para 13.352,79 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1129 dólares, um mínimo desde junho de 2020, contra 1,1139 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 90,10 dólares, um novo máximo de sete anos, contra 89,34 dólares na quinta-feira.