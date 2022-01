O último dia da campanha do CDS concentra-se em Lisboa. Francisco Rodrigues dos Santos passou a manhã no mercado de Alvalade, na capital, ao lado do antigo presidente dos centristas José Ribeiro e Castro (que ocupa o segundo lugar na lista por Lisboa), e irritou-se com as sondagens e com as perguntas sobre o clima de divisão interna que se vive no partido.

Sobre as sondagens, que têm colocado o CDS a oscilar entre o 1% e os 2% (e em risco de desaparecer do Parlamento ou de se ver reduzido a um partido de deputado único), Rodrigues dos Santos classificou-as como “partidas de Carnaval antecipadas” e “fabricações” a que os militantes centristas já estão imunes.

“São sondagens fabricadas, de encomenda, para favorecerem os partidos do bloco central de interesses — e para, uma vez mais, como fizeram sempre ao longo da história, vaticinarem o fim do CDS. Mas nós, a nossa gente, já aprendeu a defender-se desses estudos de opinião e a proteger-se destas fabricações de conveniência”, disse o líder do CDS.

“Que é como quem diz: esperem pelas eleições e logo verão. Eu estou absolutamente certo de que o nosso eleitorado conservador e democrata-cristão, no dia 30, domingo, vai preferir a direita certa para Portugal, uma direita com quase 50 anos de história”, acrescentou.

Rodrigues dos Santos voltou à polémica de outubro, com a antecipação e subsequente adiamento do congresso do CDS para depois das legislativas, uma controvérsia que contribuiu para que várias figuras do partido se desvinculassem formalmente ou se afastassem de Rodrigues dos Santos, deixando o CDS profundamente dividido.

Mas o líder do CDS rejeita qualquer clima de divisão interna e irritou-se com os jornalistas devido às perguntas sobre o tema.

“Não vejo ninguém a perguntar ao líder do PSD ou ao líder do PS… Perguntaram a António Costa se tem José Sócrates ao lado dele? Ou António José Seguro? Se tem com ele outros históricos do PS a apoiá-lo? Perguntam ao Dr. Rui Rio se tem Santana Lopes ao lado dele?”, atirou Rodrigues dos Santos.

“Quero ver todos aqueles que querem apoiar o CDS. Quando eu apresento nestas eleições José Ribeiro e Castro, Manuel Monteiro, Teresa Nogueira Pinto, Manuel Queiró, Adalberto Neiva de Oliveira, António Lobo Xavier — até Rui Moreira esteve —, tantos nomes vetustos da história do nosso partido a estarem presentes, porque é que o CDS está dividido? Não está dividido!”, continuou.

Questionado sobre se uma clarificação interna prévia teria permitido melhores resultados, Francisco Rodrigues dos Santos desvalorizou.

“Há uma clarificação interna no partido. O CDS teve um congresso que me elegeu como presidente e eu estou a executar o meu mandato. O congresso do partido, o próximo, vai realizar-se no calendário normal. Mas eu sou presidente do partido, não ando a exercer a minha liderança ao desafio. Eu tenho um mandato dos militantes do partido e estou a cumpri-lo. Essa ideia é rigorosamente falsa de que o CDS se encontra dividido. Não está dividido. É óbvio que nunca se consegue garantir uma unidade de 100% em nenhum partido político em Portugal. Mas, de facto, eu fui o líder partidário que ao longo desta campanha levou constantemente com estas perguntas. Não perguntam isto aos outros líderes partidários”, disse.

Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou a passagem pelo mercado de Alvalade para distribuir panfletos, canetas e autocolantes aos comerciantes — e para sintetizar as bandeiras da campanha.

“Forças armadas e forças de segurança, patriotismo, impostos baixos, defesa do mundo rural e das nossas tradições, moralização dos apoios sociais, defesa da família e apoios aos mais jovens em início de vida”, elencou. “Este é o CDS que todos nós precisamos de ter forte nas próximas eleições e o único capaz de influenciar verdadeiramente um Governo de direita. Todos os eleitores de direita que querem um Governo de direita devem concentrar os votos no CDS. Um voto no CDS não é um voto contra o PSD. É um voto que permite ao PSD governar, mas governar à direita, não se entender com António Costa e impedir um bloco central de interesses.”