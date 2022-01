Costa fecha campanha a garantir que vai "vencer e derrotar a crise política"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mesmo espaço onde votou antecipadamente no passado domingo, o Pavilhão Rosa Mota no Porto, António Costa fez baixar o pano sobre a campanha socialista. Doze dias de estrada e dois voos para a Madeira e Açores depois, o líder socialista juntou a maior sala e garantiu que não está cansado: “Esta campanha revigorou-me, deu-me mais energia porque mostrou a reforçada confiança dos portugueses no caminho percorrido”.

Na campanha foi perdendo terreno para o PSD de Rui Rio, o que levou à correção de discurso e estratégia, e nunca mais a maioria absoluta voltou a ser pedida. Nem no discurso final, onde Costa gritou que no domingo o PS “vai vencer e e derrotar a crise política, devolvendo estabilidade aos portugueses”. Mas a única garantia que tem para dar nesta altura aos eleitores é que é quem está em melhores condições “de dialogar com todos de fazer as pontes necessárias” e isto por causa da “centralidade política” do PS, partido que diz ter “solidez nos valores que permitem estabelecer pontes mas também dizer não quando chega a altura”.

O final da intervenção foi dedicado à relação do PSD com a extrema-direita e o “nada, nada, nada, nada” que o PS quer ter com o partido de André Ventura. Sobre o Chega, António Costa afirmou que “o perigo não é vir aí uma ditadura ou o Chega ganhar as eleições. O problema é quando esses partidos começam a influenciar, a condicionar” políticas, como diz que aconteceu nos Açores, onde o PSD se apoia também no Chega para governar.

No comício contou com a presença de Francisco Assis, que durante os últimos anos criticou sempre o apoio do PS na esquerda parlamentar. Mas desta vez foi ao Porto para assumir que “por significativas que tenham sido as divergências” com António Costa, “são muitíssimo maiores as convergências”. Com “imensas saudades” de comícios, Assis apareceu, ainda assim, para fazer a distinção entre as esquerdas.”Não damos lições a ninguém, mas não recebemos lições de ninguém sobre a integração no espaço político e ideológico da esquerda”. E ainda que os socialistas mostraram que os portugueses não “estavam condenados a escolher entre a jaula totalitária ou a selva liberal” quando lutaram pela democracia.