Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase todos os concelhos do país estão no nível de incidência extremamente elevado, acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Apenas dois concelhos dos Açores estão abaixo do nível extremamente elevado: Corvo com 426 casos por 100 mil habitantes (nível elevado) e Calheta com 855 casos por 100 mil habitantes (nível muito elevado).

Há 10 concelhos com uma incidência cumulativa a 14 dias acima de nove mil casos por 100 mil habitantes. Câmara de Lobos que registou a incidência mais alta duas semanas seguidas desceu agora para segundo lugar, sendo ultrapassado por Cabeceiras de Basto (que se encontrava na semana passada em terceiro lugar). Na semana passada havia nove concelhos da Madeira nos 15 concelhos com maior incidência. Esta semana são três, incluindo Ribeira Brava e Funchal.

No grupo dos 10 concelhos com maior incidência, São João da Madeira foi aquele que teve uma maior subida na incidência desde a semana passada, mais 3.976 novos casos por 100 mil habitantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A 26 de janeiro, data a que correspondem as incidências cumulativas por concelho, a incidência a nível nacional era de 5.728,4 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias (esta sexta-feira é de 6.130,9 casos por 100 mil habitantes).

Nessa data, havia 127 concelhos (41%) acima da incidência cumulativa a nível nacional. Na verdade, mais de metade dos concelhos (169) tinha mais de 5.000 casos por 100 mil habitantes.

Amadora e Sintra são os únicos concelhos na área metropolitana de Lisboa que diminuíram a incidência cumulativa desde a semana passada. Lisboa é, assim, o concelho com maior incidência, 6.251 casos por 100 mil habitantes. Todos os concelhos se encontram acima dos quatro mil casos por 100 mil habitantes.

São João da Madeira é o concelho da área metropolitana do Porto com maior incidência (10.222 novos casos por 100 mil habitantes). Todos os concelhos apresentam incidência acima de 7.000 casos por 100 mil habitantes. A incidência subiu em todos os concelhos.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.