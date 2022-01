Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governador do Estado norte-americano da Virgínia Ocidental, Jim Justice, respondeu de forma insólita à atriz e cantora Bette Midler, que tinha caracterizado no Twitter os habitantes do Estado como “pobres e iletrados”. Numa reunião estatal transmitida em direto na quinta-feira, o governador republicano de 70 anos levantou a sua buldogue e mostrou o traseiro da cadela para as câmaras.

O comentário da cantora, segundo a Associated Press, surgiu depois de o senador democrata Joe Manchin ter recusado apoiar uma ação executiva do Presidente Joe Biden.

O que o Joe Manchin, que representa uma população menor que Brooklyn, fez ao resto dos EUA, que querem progredir, não regredir, como o seu Estado, é horrível”, afirmou a cantora no Twitter. “Ele vendeu-nos. Quer que sejamos todos como o seu Estado, a Virgínia Ocidental, pobres e iletrados.”

“A Babydog diz a Bette Midler e a todos os que estão por aí: beijem-lhe o rabo“, afirmou o governador da Virgínia Ocidental, tendo recebido aplausos e ovações de pé.

WEST VIRGINIA: Gov. Jim Justice: "Babydog tells Bette Midler and all those out there, 'kiss her hiney.'" pic.twitter.com/MstEUHoHi5 — Forbes (@Forbes) January 28, 2022

Nem todas as pessoas, contudo, concordaram com a ação. O delegado democrata da Virgínia Ocidental, Shawn Fluharty, considerou que “o governador levou a sua Babydog e o circo para a sessão e fez esta ação como se fosse um movimento corajoso. Não foi nada menos que embaraçoso e abaixo do cargo [que representa].”