Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Minnie vai estrear um novo conjunto de roupa para celebrar os 30 anos da Disneyland Paris.

O vestuário de uma das personagens mais conhecidas do mundo foi repensado pela estilista Stella McCartney, que transformou o tradicional vestido vermelho com bolinhas brancas num fato azul escuro com pintas pretas.

Os sapatos, habitualmente amarelos, foram substituídos por um par azul escuro, a condizer com o fato, assim como o laço .

“Estou encantada por trabalhar com a única, a icónica Minnie Mouse“, assumiu Stella McCartney, segundo a revista People.

O que eu adoro na Minnie é o facto de ela representar a alegria, o direito de expressão, a autenticidade e ela inspira pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Além disso, ela tem tanto estilo!”, comentou Stella McCartey.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A estilista de 50 anos considerou ainda que, com este novo conjunto de roupa, a Minnie se torna um “símbolo de progresso para uma nova geração“.

Eu quis que a Minnie vestisse o seu primeiro fato com calças na Disneyland Paris, por isso desenhei um dos meus vestuários icónicos — um fato azul — utilizando tecidos sustentáveis”, explicou.

Esta não é a primeira vez que Minnie surge de calças. Em 2019, a figura da Disney vestiu numa farda de oficial da marinha, com o casaco vermelho, assim como os sapatos, e calças brancas.

O novo desenho de Stella McCartney, como explica a CNN, vai marcar duas datas especiais. Os 30 anos da Disneyland Paris, no dia 6 de março, e o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março.