Na arruada final, Catarina insiste: voto no BE "desempata" eleições contra "ambiguidade alimentada pelo PS"

“O PS tem alimentado a ambiguidade e mesmo nos últimos dias diz que está a equacionar um acordo de cavalheiros com o PSD. Quem quer uma maioria à esquerda sabe que o voto é no BE. É o voto que termina, afasta a direita e constrói soluções, e é voto que derrota André Ventura. Aqui estou para as soluções já na segunda-feira”. Estavam resumidas as prioridades e as fasquias do Bloco nestas eleições, com uma promessa: “O que vai desempatar é o voto no BE”.

Mesmo que seja agitado o fantasma do bloco central, Catarina insistiu na lembrança da geringonça. “Lembro-me bem de que em 2015 também nos diziam que estava tudo decidido, e sabem que mais? Não estava. Vai ser o voto que vai impedir acordos de centrão e afastar a direita”. Já com as promessas que Costa deixou hoje de lutar contra a precariedade, não se mostrou convencida: para isso, será preciso “uma maioria à esquerda mais exigente”. “A força à esquerda é que vai determinar se há luta contra a precariedade. Já vimos no passado as promessas do PS a ficarem na gaveta quando pôde apoiar-se na direita”.