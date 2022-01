O reitor do Santuário de Fátima agradeceu esta sexta-feira a “solicitude pastoral” de António Marto enquanto bispo de Leiria-Fátima e saudou a nomeação de José Ornelas como novo titular diocesano e, “a partir de agora, o primeiro responsável” pelo santuário.

“Neste momento quero agradecer ao senhor cardeal D. António Marto toda a dedicação que teve para com o Santuário de Fátima e para com os seus peregrinos. Não tenho dúvidas de que ficará no coração dos peregrinos de Fátima quer pela sua proximidade quer pela profundidade da sua reflexão sobre Fátima e a sua mensagem quer, ainda, pela sua solicitude pastoral”, afirma Carlos Cabecinhas, que foi nomeado reitor do Santuário por António Marto, em 2011.

Na sua mensagem, o reitor dá as boas-vindas a José Ornelas, até agora bispo de Setúbal e hoje nomeado bispo de Leiria-Fátima, sublinhando o conhecimento que o novo prelado já tem da instituição, “quer porque já presidiu aqui a celebrações, já colaborou com o Santuário, já veio muitas vezes a Fátima, mas, sobretudo, porque presidia e preside ao Conselho Nacional da Conferência Episcopal para o Santuário de Fátima”.

“No início do novo ministério que lhe é confiado, o Santuário deseja-lhe as maiores felicidades e assegura-lhe a oração dos peregrinos para que o Senhor o acompanhe no novo ministério”, conclui o reitor. Até à entrada do novo bispo titular de Leiria-Fátima, em 13 de março, António Marto permanecerá como administrador apostólico da diocese.