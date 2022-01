O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, em Braga, um homem suspeito de crimes de auxílio à imigração ilegal, burla qualificada e falsificação de documentos, anunciou esta setxa-feira aquela polícia.

Em comunicado, o SEF refere deu cumprimento, na quinta-feira, a dois mandados de busca, no âmbito de uma investigação que estava em curso desde 2020.

“Durante as buscas, realizadas a um domicílio e a uma empresa, foi apreendida documentação que poderá corroborar a prova já existente no processo”, acrescenta.

O principal suspeito foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, que lhe aplicou as medidas de obrigação de apresentações periódicas semanais em posto policial, proibição de saída de território nacional com entrega de passaporte ao tribunal e proibição de contactos com outros suspeitos.

Foi-lhe ainda fixada a entrega de 5.000 euros, a título de caução.

A operação foi desenvolvida por 11 inspetores do SEF.