Boletim DGS. Portugal com mais 59.194 casos e 39 mortes atribuídas à Covid-19

No Centro, foram registados 10.569 casos e sete óbitos; no Algarve, 2.344 e três; e no Alentejo, 1.771 e 3. Na Madeira e Açores, foram confirmadas 981 e 1.611 novas infeções, respetivamente. No arquipélago da Madeira, morreu uma pessoa.

Uma das vítimas mortais era uma mulher na faixa etária dos 40

Uma das 39 vítimas mortais comunicadas este sábado era uma mulher com 40 a 49 anos. As restantes, tinham mais de 60 anos: 28 pertenciam à faixa etária dos mais de 80 anos (15 homens e 13 mulheres); sete da dos 70 aos 79 anos (cinco homens e duas mulheres); e três da dos 60 aos 69 anos (dois homens e uma mulher).