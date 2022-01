Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A costa leste americana está a enfrentar uma tempestade de neve que atinge toda esta região pela primeira em vez em quatro anos. As previsões meteorológicas indicam que o fenómeno vai estender-se do Sul, desde os estados da Carolina, até ao Norte, no Maine, trazendo consigo ventos com velocidade de um furacão nas zonas costeiras.

Cinco estados declararam estado de emergência: Nova Iorque, Nova Jérsia, Maryland, Rhode Island e Virginia. E cerca de 75 milhões de pessoas estão assim no caminho da tempestade. de acordo com estimativas da CBS. O fenómeno pode chegar à Florida onde se prevê uma descida anormal da temperatura.

A autarca de Boston, Michelle Wu, citada pela BBC, admite que esta tempestade pode ser histórica. A Nova Inglaterra pode ter de enfrentar mais de 60 centímetros de neve, aproximando-se do recorde de 2003, e há risco de inundações. Entre sexta-feira e sábado foram cancelados cerca de 5.000 voos. Em Nova Iorque, o mayor Eric Adams cancelou a agenda para sábado e pediu aos habitantes que fiquem em casa.

Os peritos alertam para um fenómeno conhecido como bombogenesis que junta ar mais frio com ar quente vindo do mar e que provoca uma queda súbita na pressão atmosférica. Este processo conduz ao desenvolvimento de um ciclone bomba.

Nestas condições, as viagens por terra devem ser limitadas a emergências e os viajantes devem levar consigo kits de sobrevivência, avisam as autoridades que aconselham ainda a quem for apanhado a conduzir a ficar dentro da viatura.