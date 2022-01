O argentino Alan Ruiz é o novo reforço do Arouca, anunciou este sábado o clube da I Liga de futebol, um regresso ao campeonato do médio de 28 anos, que já representou o Sporting.

“Quando apareceu o Arouca, soube que queria voltar a Portugal. A I Liga é uma competição muito boa e já a conhecer pode ser uma vantagem. É um país muito bom futebolisticamente. Quero fazer o máximo de golos e assistências possíveis para ajudar o clube a alcançar a permanência o mais cedo possível”, afirmou o médio ofensivo às redes sociais do clube.

Alan Ruiz chegou a Portugal em 2016/17 para representar os ‘leões’, tendo marcado sete golos em 26 jogos na primeira época, mas, no ano seguinte, perdeu espaço e depois de oito jogos foi emprestado duas temporadas ao Colón e depois ao Aldosivi, da Argentina.

Na época transata, Ruiz atuou pelo Arsenal de Sarandí, que terminou no nono lugar, com três golos em 35 partidas, seguindo-se agora nova aventura em Portugal.

Esta é a quinta contratação do Arouca no mercado de inverno, depois das chegadas do internacional brasileiro Wellington Nem, do defesa croata Nino Galovic, do avançado brasileiro Bruno Marques e do regresso do médio português David Simão.

A formação de Armando Evangelista conquistou a primeira vitória fora para o campeonato na quinta-feira, ao derrotar o Estoril Praia por 2-1, em jogo em atraso da 18.ª jornada, quebrando uma série de seis jogos sem vitórias.

A equipa arouquense, que ocupa agora o 14.º lugar, com 17 pontos, desloca-se na segunda-feira ao terreno do Famalicão, em partida da 20.ª jornada.