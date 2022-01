Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fisco devolveu 15 milhões de euros do imposto único de circulação pago em excesso pelos contribuintes que compraram carros usados em Portugal com origem no estrangeiro. A verba foi devolvida em 2020, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas à conta geral do Estado, citado pelo jornal Público.

Desde 2007 que a Autoridade Tributária cobrou a carros usados o IUC correspondente a viaturas novas, sem ter em consideração a matrícula inicial dada no estrangeiro. Vários contribuintes contestaram está prática, mas só em 2018 é que o Tribunal de Justiça da União Europeia veio a declará-la ilegal.

O código do imposto único de circulação foi corrigido em 2019 para refletir a decisão judicial europeia, tendo a fórmula atual entrado em vigor em 2020, lembra o jornal Público que faz ainda as contas ao peso que o imposto devolvido tem na receita total de IUC desse ano, 3,8% do valor total cobrado.