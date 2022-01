Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa Europa a 28 (sem Bulgária e Roménia, mas com Reino Unido, Noruega e Suíça), as vendas de veículos novos durante 2021 voltaram a cair 1,7% face a 2020, ano em que tinham recuado 26% em relação a 2019, na pré-pandemia. Isto significa que no ano transacto se transaccionaram menos 190 mil unidades, em comparação com 2020, e cerca de 4 milhões em relação a 2019, de acordo com o relatório da Jato.

Se analisarmos as vendas por grupo, a Volkswagen AG continua a ser quem mais vende, com as suas marcas a conquistarem 25,02% do mercado, à frente da Stellantis (20,26%), Group Renault (9,26%), Hyundai-Kia (8,61), BMW Group (7,3%), Toyota-Lexus (6,41%), Daimler (5,77%), Ford (4,71%) e Geely (2,7%). Comparando com 2020, a VW perdeu 0,43% de quota enquanto a Stellantis ganhou 0,02% e a Renault caiu 0,96%. A Hyundai-Kia é quem mais sobe (1,59%), com a BMW a crescer 0,22% e a Toyota 0,63%, ao passo que a Daimler tropeça 0,7%. No final dos nove primeiros do ranking surge a Ford, que perdeu 1,02% de share, e a Geely, que sobe 0,21%.

Nas marcas, a Volkswagen mantém confortavelmente a liderança, ao transaccionar 1.273.892 veículos. A Peugeot estabelece-se na 2ª posição (727.973) e a Toyota surpreende no 3º lugar (706.056). As duas posições para encerrar o top 5 são ocupadas pela BMW (681.252) e Renault (676.651), sendo esta última o construtor que mais perde face a 2020 e a 2019, respectivamente 17,2% e 36,1%. Entre os restantes fabricantes que completam o top 10 figura a Mercedes, com 640.385 unidades, à frente da Audi (596.260), Skoda (585,361), Ford (553.658) e Hyundai (510.810). O construtor sul-coreano é quem mais cresce entre os 10 que mais vendem (21,4%). Já a Kia (500.805) surge no 11º lugar do ranking, subindo 19,6% face a 2020. Mas, no que respeita ao incremento nas vendas, o líder destacado é a Tesla que colocou nas mãos de clientes mais 70,9% unidades.

O Golf continua a ser o modelo preferido dos europeus, tendo vendido 205.408 unidades, mas com uma vantagem muito inferior ao habitual, uma vez que o 2º do ranking é o Peugeot 208, com 196.869 veículos, colado ao Dancia Sandero (196.792), ao Renault Clio (196.243) e ao Peugeot 2008 (194.653), sendo este o mais vendido dos SUV. A seguir surgem o VW T-Roc (186.644), o Toyota Yaris (182.590), o Opel Corsa (180.643), o Fiat 500 (174.739) e o Citroën C3 (159.309). O modelo que mais vende no segmento A é o Fiat 500, com o B a ser liderado pelo Peugeot 208, o C pelo VW Golf e o D pelo Tesla Model 3, que com 141.429 unidades bateu modelos como o BMW Série 3, o Mercedes Classe C, o Audi A4, o VW Passat e o Peugeot 508.