Nove projetos portugueses, sobre clima, energia e mobilidade, vão receber 5,7 milhões de euros de financiamento europeu, e a maioria envolve o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), foi este sábado anunciado.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os nove projetos portugueses foram selecionados num concurso de financiamento da Comissão Europeia, de 5,7 milhões de euros, dedicado às áreas do Clima, Energia e Mobilidade.

Dos nove projetos selecionados, cinco envolvem o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), nomeadamente para a “reciclagem de lítio de matérias-primas secundárias”, para o desenvolvimento de “baterias avançadas de próxima geração em estado sólido” e para o desenvolvimento “de processos de fabricação de células verdes”.

Alguns destes projetos do INEGI são em parceria com outras entidades portuguesas, nomeadamente a Universidade do Porto, a Universidade Nova de Lisboa e a sociedade mineira Pegmatítica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O financiamento abrangerá ainda projetos da Sociedade Portuguesa de Inovação, da Agência Nacional de Inovação, da Efacec Energia.

Portugal estará ainda numa parceria europeia sobre transições no setor urbano, com as participações das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Centro, da Direção-Geral de Energia e Geologia, Direção-Geral do Território e Fundação para a Ciência e Tecnologia.

No total, foram submetidos 38 projetos de investigação e desenvolvimento com participação portuguesa, dos quais nove foram selecionados para financiamento, “o que representa uma taxa de sucesso de 24% face à média europeia”, refere o ministério.