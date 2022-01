O Tribunal de Évora decretou a prisão preventiva de 11 dos 21 detidos no Alentejo, na quarta-feira, por suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de droga desmantelada pela GNR, anunciou este sábado a força de segurança.

Os 21 suspeitos do crime de tráfico de droga foram interrogados na sexta-feira, no Tribunal Judicial de Évora, que decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, a 11 deles, nomeadamente nove homens e duas mulheres, precisou a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os nove homens vão aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja e as duas mulheres no Estabelecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais, no distrito de Lisboa.

O tribunal libertou os outros 10 suspeitos, nove homens e uma mulher, sujeitos às medidas de coação de termo de identidade e residência e de proibição de contacto com os outros arguidos, disse à Lusa fonte da GNR.

As 21 pessoas, 18 homens e três mulheres, com idades entre 19 e 35 anos, tinham sido detidas pela GNR na quarta-feira, nos concelhos de Beja e Mértola, no distrito de Beja, e nos de Portel e Viana do Alentejo, no distrito de Évora, através de uma operação intitulada “Imperfechtus”.

A operação, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que decorria desde dezembro de 2019, foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Évora na madrugada de quarta-feira.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a GNR explicou que desenvolveu diversas diligências policiais que “permitiram apurar que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada”, vendendo droga a outras pessoas que se dedicavam também ao tráfico e a consumidores, “provocando alarmismo e sentimento de insegurança perante a população”.

A GNR cumpriu 35 mandados de busca, sendo 18 em veículos, 16 domiciliários e um em estabelecimento, que culminaram na detenção de 18 suspeitos.

Através da operação, a GNR considerou que foi desmantelada uma rede de tráfico de droga organizada, que operava em várias localidades dos distritos de Beja, Évora e Lisboa.

Além daqueles 18 suspeitos, a GNR deteve ainda, em flagrante, três homens suspeitos de tráfico de droga e que estavam associados à investigação.

A operação permitiu apreender 92 mil doses de haxixe, ou seja, “aproximadamente 46 quilos”, além de nove viaturas, duas armas de fogo, um colete balístico e uma botija de gás de óxido nitroso.

Dos 21 detidos, seis têm antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, acrescentou a força de segurança.

A operação contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal (IC) dos comandos territoriais de Évora e de Beja, do Destacamento de Intervenção de Évora e de Beja e dos destacamentos territoriais do Comando Territorial de Beja, envolvendo um total de 64 militares.

A PSP e o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora também colaboraram na operação, segundo a GNR.