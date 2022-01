Os Verdes alemães, parte do Governo liderado pelo social-democrata Olaf Scholz, escolheram como novos líderes Ricarda Lang, uma jovem feminista, e Omid Nouripour, germano-iraniano especialista em política externa, foi este sábado conhecido.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), Ricarda Lang, de 28 anos, e o muçulmano Omid Nouripour, de 46, foram designados num congresso decorrido essencialmente por videoconferência, com o objetivo de ganhar a chancelaria nas eleições de 2025.

Os novos líderes do partido substituem o duo carismático formado há quatro anos por Robert Harbeck, agora vice-chanceler e ministro da Economia e do Clima, e Annalena Baerbock, ministra dos Negócios Estrangeiros.

Considerada como uma representante da ala esquerda do partido, Ricarda Lang, até agora vice-presidente do movimento, fez do feminismo, da luta contra a gordofobia e contra a extrema-direita os seus temas de predileção.

Omid Nouripour, ligado à ala mais centrista do partido, é sobretudo conhecido por ser especialista de política externa.

O novo líder prometeu fazer dos Verdes “a força dirigente do centro-esquerda na Alemanha”, à custa dos social-democratas do SPD, e já visa a chancelaria nas eleições de 2025.

“O sonho da chancelaria não morreu apenas por não ter funcionado da primeira vez”, disse recentemente um alto quadro do partido, Michael Kellner, à revista Der Spiegel.

Nas eleições federais de setembro de 2021, os Verdes obtiveram o melhor resultado da sua história, com 14,8% dos votos, mas o resultado foi tido como dececionante, porque o partido liderou as sondagens durante algum tempo.

A campanha eleitoral de Annalena Baerbock ficou marcada por alguns erros, como um currículo embelezado ou um bónus não declarado da candidata, reduzindo a nada as esperanças de acesso à chancelaria.