A coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores protestou este domingo junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) porque “a única cabine da única secção de voto” no Corvo está “virada diretamente para os membros da mesa”, impedindo o voto secreto.

Em comunicado, a coligação AD/Aliança Democrática, que concorre em conjunto pelo círculo eleitoral dos Açores às legislativas, condena a “absoluta inércia” da CNE perante a situação reportada àquela entidade “desde as 8h00” locais, mais uma hora em Lisboa, relativamente ao facto de os membros da mesa poderem “observar e tomar conhecimento do sentido de voto dos eleitores”.

“A situação coloca em causa o sufrágio secreto e a liberdade de voto dos eleitores. Uma eleição realizada nestes moldes não é democrática”, alerta João Pedras, o delegado da AD/Aliança Democrática na Mesa Eleitoral da ilha do Corvo, que assina a nota de imprensa enviada à Lusa.

A coligação acrescenta que “apresentou já junto dos responsáveis pela mesa de voto na ilha do Corvo e na Comissão Nacional de Eleições uma reclamação pelo facto da cabine de voto na única secção de voto da ilha se encontrar virada diretamente para os membros da Mesa”.

Desta forma, os membros da mesa “podem observar e tomar conhecimento do sentido de voto dos eleitores”, alerta a coligação que junta os mesmos partidos que formam o Governo Regional dos Açores saída das eleições legislativas regionais de 2020.

A ilha do Corvo é a mais pequena e menos populosa das nove que compõem o arquipélago dos Açores e, de acordo com os dados dos Censos de 2021, tinham 386 residentes.

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, nas autárquicas de setembro de 2021 a ilha do Corvo tinha 350 eleitores inscritos. O mapa oficial da CNE relativamente às legislativas, publicado no site daquela entidade em dezembro de 2021, indica que os Açores têm 229.044 eleitores, elegendo cinco deputados para a Assembleia da República. Nas legislativas de 2019, foram eleitos, pelo círculo eleitoral açoriano, três deputados do PS e dois do PSD.