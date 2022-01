Boletim DGS. Portugal com 45.335 novos casos de Covid-19 e 29 mortes atribuídas à doença

Norte volta a ser a região com mais casos e Lisboa e Vale do Tejo com mais mortes

A região Norte permanece a mais afetada pela pandemia, com o maior número de novos casos registados nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim diário da DGS, foram comunicados mais 19.524 casos desde o dia anterior, o que corresponde a 43% do total nacional. Em Lisboa e Vale do Tejo, foram confirmados 12.928 (29%).

Centro, Algarve e Alentejo têm mais 7.158, 2.039 e 1.779 novos casos de infeção confirmada, respetivamente.