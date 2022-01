Um erro de medição retirou no sábado o recorde mundial do lançamento do peso ao norte-americano Ryan Crouser. O atleta tinha tido uma marca de 23,38 metros nos Jogos de Millrose, em Nova Iorque, disputados em pista coberta, mas depois do fim do meeting, foi informado que tinha havido um erro na medição por laser e que a marca era afinal de 22,45 metros.

De acordo com a equipa norte-americana, depois da competição masculina do lançamento do peso, percebeu-se que o aparelho de medição tinha sido mal posicionado, o que levou a uma leitura errada dos resultados, que acabaram por ser anulados. “Infelizmente, o laser estava incorreto”, afirmou o atleta à AFP.

Ryan Crouser, de 29 anos, não viu assim reconhecida a sua 29.ª vitória seguida, que chegou a ser anunciada pela organização no Twitter. O tweet foi imediatamente apagado assim que o erro foi detetado.

O atleta norte-americano não é derrotado desde os Mundiais de Doha, em 2019, quando perdeu com o seu compatriota Joe Kovacs. Crouser detém as melhores marcas de sempre, tanto ao ar livre (23,37 metros) como em pista coberta (22,82), tendo sido campeão olímpico em 2016, nos Jogos do Rio, e em 2021, nos Jogos de Tóquio.