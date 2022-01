O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou este domingo para a possibilidade de os Açores serem atravessados por poeiras com origem no deserto do Saara, deixando o céu “mais pálido, quase esbranquiçado”, entre segunda e quarta-feira.

Por outro lado, “a possibilidade de ocorrer precipitação prevista nos próximos dias deverá depositar alguma poeira que poderá ser visível a olho nu”.

O IPMA refere que “as previsões do programa CAMS (Copernicus Atmospheric Monitoring Services) apontam para um transporte de partículas para a região dos Açores com origem no deserto do Saara”, atravessando “progressivamente todas as ilhas do arquipélago”.

O fenómeno deve começar pelas ilhas do Grupo Oriental, estendendo-se aos restantes grupos até quarta-feira.

“Este evento deve-se à presença de movimentos verticais ascendentes sobre a região do deserto do Saara que transportam estas partículas para níveis mais elevados da troposfera, bem como a uma circulação favorável à superfície, devido a uma corrente de leste associada à circulação de um anticiclone centrado a norte/nordeste do arquipélago”.