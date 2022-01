Na reta final da campanha eleitoral disponibilizamos gratuitamente todos os artigos das legislativas. Apoie a nossa missão tornando-se assinante.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou à mobilização para o voto nas eleições legislativas, assegurando que “é seguro” e que “estão criadas todas as condições” para se poder votar, apesar da situação pandémica. “Aquilo que gostaria de transmitir aos portugueses é que tenham confiança. Vir votar é seguro, estão criadas todas as condições para essa segurança”, disse Jerónimo de Sousa, poucos minutos depois de votar.

O dirigente comunista colocou o voto na urna às 11h25, na secção de voto 08, em Pirescoxe, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures (Lisboa).

Questionado se antevê um aumento da abstenção face ao agravamento da situação pandémica nos últimos dias, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP disse que, “muitas vezes, se exercita e se abusa do princípio do medo”. No entanto, contrapôs, as condições “no plano técnico e logístico têm valor, e, nesse sentido, as pessoas devem ter segurança, foram tomadas medidas especiais, mesmo para aqueles que estão em isolamento”.

Jerónimo de Sousa acrescentou que os níveis de abstenção “têm sido altos, excessivos”, mas é preciso aproveitar “o bom tempo, já que não chove, infelizmente, para encher este ato democrático”.

A vida não para. As eleições estão a realizar-se, vai haver uma nova Assembleia [da República], enfim, um mundo de tarefas que tarefas que se vão colocar, cá estarei para aquilo que o partido entender”, completou.

Quanto ao seu futuro ao partido pertence e será o que o PCP entender. Afastado da campanha eleitoral durante vários dias devido a problemas de saúde, o líder do PCP disse-se emocionado com as manifestações de solidariedade que recebeu “do mais alto nível institucional ao cidadão comum”.