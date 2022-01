Otávio, o primeiro profeta da era d.D — depois de Díaz (a crónica do FC Porto-Marítimo)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“FC Porto, és eterno para mim. Obrigado a Deus por me ter trazido para um clube que se converteu na minha e na casa da minha família. Obrigado, FC Porto, pelas melhores memórias de um Dragão repleto… O ruído, a emoção, o carinho e o apoio incondicional, são sensações únicas que sempre recordarei! Obrigado, Presidente, pela aposta em mim. Obrigado, Mister, por tudo o que aprendi. Obrigado aos meus companheiros, porque no futebol nada se consegue sozinho. Obrigado aos adeptos, que sempre me apoiaram. À cidade do Porto, por me ter recebido e por ter recebido o meu maior presente, a minha filha Roma. É e será a casa da minha família. Obrigado. Sinto-me mais um dragão e vou levar-vos no meu coração azul e branco.”

A cerca de duas horas do apito inicial no Dragão, Luis Díaz despediu-se oficialmente do FC Porto. Agradeceu ao clube, a Pinto da Costa, a Sérgio Conceição, aos colegas, aos adeptos e à cidade. No dia em que ficou confirmada a transferência do internacional colombiano para o Liverpool, a troco de 45 milhões de euros fixos mais 15 em cláusulas por objetivos, os dragões começavam uma nova era — a era d.D, depois de Díaz.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Marítimo, 2-1 20.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Fábio Melo (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Bruno Costa (Toni Martínez, 88′), Mbemba, Fábio Cardoso, Wendell (Zaidu, 72′), Otávio, Vitinha, Grujic, Fábio Vieira (Francisco Conceição, 63′), Evanilson, Pepê (João Mário, 63′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Marchesín, Cláudio Ramos, Pepe, Marcano, Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição Marítimo: Paulo Victor, Cláudio Winck (Clésio, 90′), Matheus Costa, Zainadine, Vítor Costa, Diogo Mendes (Xadas, 68′), Beltrame (Henrique, 61′), Guitane, Vidigal (Pelágio, 61′), Alipour, Edgar Costa (Rossi, 68′) Suplentes não utilizados: Miguel Silva, Rúben Macedo, China, Leo Andrade Treinador: Vasco Seabra Golos: Evanilson (18′), Pepê (48′), Edgar Costa (53′) Ação disciplinar: cartão amarelo a André Vidigal (31′), a Matheus Costa (43′), a Otávio (45′), a Edgar Costa (51′), a Cláudio Winck (57′), a Wendell (69′), a João Mário (79′), a Grujic (79′), a Guitane (82′)

Este domingo, em casa, o FC Porto recebia o Marítimo em fim de semana da Taça da Liga e podia desde já garantir que mantinha pelo menos as distâncias para os principais rivais, até porque Sporting e Benfica só entram em campo esta jornada na próxima quarta-feira. De regresso ao banco de suplentes depois de ter cumprido castigo nos dois últimos encontros do Campeonato, Sérgio Conceição realizava o jogo 250 enquanto treinador dos dragões e procurava a 10.ª vitória consecutiva para todas as competições e a continuação da série invicta em casa que já se prolonga desde outubro de 2020. Na verdade, a última equipa portuguesa que havia vencido o FC Porto para o Campeonato no Dragão tinha sido… o Marítimo, há mais de um ano.

Assim, já sem Luis Díaz e também sem Uribe, Taremi e o reforço Stephen Eustáquio, todos ao serviço das respetivas seleções, Sérgio Conceição era forçado a fazer algumas alterações ao onze que na semana passada venceu o Famalicão. Bruno Costa mantinha a titularidade na direita da defesa, Evanilson continuava a ser a referência ofensiva mas Grujic e Pepê saltavam para o onze, com Wendell a ser ainda o eleito para o lado esquerdo da defesa apesar de Zaidu já estar de volta da CAN, onde esteve com a seleção da Nigéria. As grandes novidades, contudo, apareciam no banco de suplentes: João Mário, Pepe e Marcano, três elementos que têm estado de fora por lesão, surgiam na convocatória e eram opção. Do outro lado, num Marítimo que vinha de quatro jornadas sem perder e que tem subido de rendimento com Vasco Seabra, Joel Tagueu era a única ausência por castigo e era substituído no onze por Alipour.

Num jogo que antes de começar teve um minuto de silêncio em homenagem a Maria Amélia Canossa, a voz do hino do FC Porto que morreu no início da semana, o Marítimo fez o primeiro remate por intermédio de Alipour (3′) e deu a ideia de querer contrariar a superioridade natural dos dragões. Otávio respondeu do outro lado, com um pontapé que saiu por cima (7′), e Zainadine evitou a finalização de Evanilson na sequência de uma incursão de Wendell na esquerda (10′). Era por esse lado, sobretudo, que o FC Porto ia tentando criar desequilíbrios: era notória a assunção de que Bruno Costa é um lateral adaptado na direita e que, por isso mesmo, não existia margem para potenciar as subidas do jogador num corredor onde André Vidigal podia criar perigo nas transições rápidas; logo, Wendell e Pepê eram os principais responsáveis pela largura oferecida à equipa de Sérgio Conceição.

O Marítimo conseguiu travar o jogo dos dragões no primeiro quarto de hora, mantendo a organização defensiva e obrigando o adversário a trocar a bola à volta da grande área, e ia tentando sair principalmente através da profundidade e das saídas rápidas. Já perto de estarem cumpridos os primeiros 20 minutos, porém, a defesa madeirense nada soube fazer para responder a uma jogada brilhante do FC Porto: Fábio Vieira tocou na direita, Otávio simulou e deixou passar para Evanilson, o brasileiro combinou com o internacional português e foi aparecer ao primeiro poste a desviar de calcanhar para marcar o 13.º golo da época (18′).

A equipa de Vasco Seabra ficou perto de empatar quase de seguida, com André Vidigal a rematar ao lado na cara de Diogo Costa depois de Alipour ganhar nas alturas a Mbemba (23′), mas esse lance foi mesmo um oásis no deserto até ao intervalo. Depois de alcançar a vantagem, o FC Porto assumiu por completo o domínio no meio-campo adversário e jogou sem grandes preocupações nem sobressaltos, travando as potenciais saídas rápidas do Marítimo com uma pressão alta eficaz e continuando a explorar a profundidade na esquerda com Wendell e Pepê. Embora não tenham criado verdadeiras oportunidades de golo até ao fim da primeira parte — nem tenham provocado especial perigo à exceção de um remate ao lado de Vitinha (35′) –, os dragões caminharam tranquilamente rumo ao intervalo e geriram a vantagem de forma inteligente, adormecendo a partida e evitando a reação madeirense.

Pelo meio, e com o FC Porto a chegar ao intervalo a ganhar pela margem mínima, ia saltando à vista a exibição de Otávio. O médio português, novamente capitão de equipa, fez o passe para Evanilson fazer o único golo da primeira parte e chegou à terceira temporada consecutiva com 10 ou mais assistências, consolidando o papel como verdadeiro playmaker da equipa. Tombado na direita, com combinações constantes com Bruno Costa, Fábio Vieira e o próprio Evanilson, Otávio era crucial nas tarefas defensivas e no critério ofensivo e ia fazendo esquecer Luis Díaz — nem que fosse pela qualidade que ia imprimindo à partida.

???????? INTERVALO | Porto 1-0 Marítimo ???? Grande golo de Evanilson ????????, o gesto técnico e a jogada

