Foi por uma unha negra, mas 15 votos em quase 66 mil bastaram para dar a volta à cor política em Bragança. O PS conseguiu roubar um deputado ao PSD e assim conquistar dois dos três mandatos neste círculo eleitoral, ganhando pela primeira vez desde 2005.

A diferença é tão diminuta que a distância entre os dois partidos é de apenas 0,02 pontos percentuais. Enquanto o PS contabilizou 26.495 votos nas 226 freguesias de Bragança, o PSD ficou apenas 15 boletins de voto abaixo, com 26.480 votos.

Nas legislativas de 2019, as eleições foram muito menos renhidas: o PSD, com 40,78%, agarrou 2.694 votos a mais do que o PS, que ficou com 36,54% das escolhas. Dois dos três mandatos bracarenses eram sociais-democratas e os socialistas só foram capazes de eleger um.

Mesmo com uma distância tão pequena entre os dois partidos com mandatos eleitos este ano, a recontagem de votos não é obrigatória segundo as regras da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Ela só tem de acontecer se algum dos delegados dos partidos naquele círculo eleitoral requerer a recontagem de votos na Assembleia de Apuramento Geral do distrito — assembleia essa que terá a presença desses mesmos delegados, indicou ao Observador fonte oficial da CNE.

Desta vez, o partido de Costa conquista para o Parlamento dois membros do Governo derrubado após o chumbo do Orçamento do Estado: João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Em 2019, os socialistas tinham eleito Jorge Gomes, antigo secretário de estado Administração Interna.

O PSD, que assim perde um círculo eleitoral para a esquerda socialista, agora só conta com Adão Silva, presidente do grupo parlamentar. E deixa vago o lugar que até agora era ocupado pela deputada Isabel Lopes.