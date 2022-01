Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro britânico assumiu este sábado que quer “enviar uma mensagem clara ao Kremlin”. “Não toleraremos a sua atividade desestabilizadora, e estaremos sempre ao lado dos nossos aliados da NATO face à hostilidade russa”, escreveu Boris Johnson no mesmo comunicado em que anunciou que o Reino Unido se ofereceu para destacar forças terrestres, marítimas e aéreas para reforçar a defesa dos países signatários do Tratado do Atlântico Norte no Báltico e no Norte da Europa, numa altura em que a tensão aumenta junto às fronteiras ucranianas.

Este apoio extra poderá passar pelo envio de dois navios de guerra para o Mar Negro, pelo aumento do número de efetivos na Estónia, bem como pelo fornecimento de rockets às tropas já no terreno, e pelo destacamento de jatos rápidos para o patrulhamento dos espaços aéreos romeno e búlgaro a partir de uma base no Chipre, avançou entretanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth, citado pelo Guardian.

De acordo com o mesmo jornal, durante a próxima semana Boris Johnson deverá viajar para a região e conversar com Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, membros do governo britânico são esperados em Bruxelas para fechar os pormenores sobre este apoio militar extraordinário.

Tal como os Estados Unidos, também o Reino Unido retirou já da Ucrânia os funcionários da embaixada em Kiev e os respetivos familiares, tendo passado a desaconselhar fortemente as viagens para o país.

Ainda segundo o Guardian, na segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico deverá anunciar novas e mais duras sanções contra a Rússia, que mantém não ter “qualquer intenção de atacar” a Ucrânia.