A Suécia sagrou-se este domingo campeã europeia de andebol, em Budapeste, 20 anos após o último título, com um triunfo por 27-26 sobre a Espanha, que perseguia o ‘tri’, com um livre de sete metros no último segundo. A formação sueca, vice-campeã mundial em título, conquistou o quinto troféu europeu da sua história, sendo a seleção com mais títulos (1994, 1998, 2000, 2002 e 2022) e impediu a Espanha de conquistar o ‘tri’, depois dos triunfos em 2018 e 2020.

A Suécia, que na fase de grupos perdeu com a Espanha, por 32-28, acabou por ser a seleção mais consistente, do ponto de vista defensivo, com o guarda-redes Andreas Palicka em destaque, e ofensivo, e inverteu a tendência dos últimos anos nos confrontos entre ambos os conjuntos.

O terceiro lugar do pódio do Euro2022, que teve a fase final na Arena de Budapeste, na Hungria, foi entregue à campeã mundial Dinamarca, que venceu no prolongamento por 35-32 a campeã olímpica França.