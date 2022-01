Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“The Newsreader” acusa saudavelmente positivo ao autoteste à ironia nos instantes iniciais: Paul Hogan, prestes a tornar-se “Crocodilo Dundee”, a receber o prémio para Australiano do Ano, numa fita Betacam que logo encrava e obriga a correr para encontrar imagens alternativas para compor a peça, o primeiro de muitos stresses na redação do “News at 6”. Ficamos situados no tempo e no espaço e, de uma só vez, libertos da caricatura de um país que o criador Michael Lucas só quer tratar como qualquer outro. É Melbourne em 1986 como podia ser Sidney em 1986, ou Londres, ou Dublin, ou São João da Madeira (enfim, admitindo que São João da Madeira tivesse o seu próprio canal de televisão em 1986).

Há um comedimento estranhamente civilizado em “The Newsreader”. Por um lado, é uma série de época, que se alimenta abertamente dos acontecimentos dessa época para fazer o alinhamento do telejornal em que trabalham, todos os dias, as suas personagens – a explosão do Challenger, o desastre de Chernobyl, o fascínio do cometa Halley, a lenta desmistificação da SIDA – por outro, está felizmente mais interessado nessas suas personagens do que em tirar proveito do mercado da saudade. Não se entretém a explorar a música, nem a publicidade, nem a tecnologia necessariamente ultrapassada, nem as ideias feitas e entretanto desfeitas, nem outros truques fáceis com que tantas vezes nos entretemos a paternalizar o passado.

[o trailer de “The Newsreader”:]

No centro da história, estão os “newsreaders”, os pivôs do noticiário. Helen Norville é a estrela da estação, de feitio e opções jornalísticas nem sempre compatíveis com os desejos da administração (Anna Torv, provavelmente na primeira vez que a vemos noutra profissão que não a de agente do FBI, depois de “Fringe” e “Mindhunter”). A montante, está Geoff Walters (Robert Taylor), o pivô lendário que se recusa a aceitar que o seu tempo esteja a chegar ao fim; e a jusante, Dale Jennings (o pouco mais do que desconhecido Sam Reid, que, entretanto, já assinou contrato para ser o novo Lestat na série que a AMC vai fazer a partir de Entrevista com o Vampiro), jovem aspirante a aparecer do outro lado da câmara, mas que, por vocação ou apenas por enquanto, tem de se contentar com um lugar de produtor nos bastidores.

Em volta, há ainda um diretor irascível, mas humano (William McInnes), um jornalista de desporto a ser engordado para as notícias “sérias” renitente (Stephen Peacocke), uma estagiária voluntariosa (Michelle Linn Davidson), entre outros elementos de uma redação que escapa aos lugares-comuns mais fáceis, mas, porventura, demasiado “diversa” em género e etnia para a época que propõe retratar.

“The Newsreader” varreu os prémios da AACTA, a academia australiana de televisão e cinema, e está agora disponível, nos seus seis episódios perfeitamente abertos a mais, na Filmin. Às vezes, parece que vai ser sobre preconceitos sexistas, outras sobre segredos no armário, outras sobre a sida. Mas, de cada vez que se aproxima de um tema “social”, namora-o e afasta-se noutra direção. Vista a primeira temporada, fica-se no equilíbrio tensionado entre vidas públicas e privadas, fama e anonimato, o tempo do jornalismo rodeado por uma aura sacrossanta de seriedade e outro, em embrião, de jornalismo-espectáculo. Está no seu melhor sempre que trabalha na fronteira entre quem somos com a câmara desligada e ligada, o momento em que a luz “No Ar” se acende, a contagem decrescente do assistente de realização que não temos no resto da vida.

Se chega para atrair mais do que fiéis da Filmin e eternos saudosistas dos eighties? Respostas por fax ou telex, por favor.