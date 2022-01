“Estou exausto, mas esta vitória significa tudo para mim”. A citação está em grande destaque no site do jornal espanhol El País, onde a “maioria histórica do socialista António Costa” tem honras de manchete – mas a frase, porém, pertence ao homem que aparece na imagem ao lado, o campeão do ténis Rafael Nadal.

Além do El País, o El Mundo também destaca a maioria absoluta do “doutor Costa“, que não foi prevista pelas sondagens. Os jornais internacionais assinalam, também, a derrota pesada dos antigos partidos da “geringonça” e a subida da “extrema direita” no parlamento português.

Além do texto em que o El País refere a vitória eleitoral do PS, também se recupera um perfil de António Costa, “o negociador implacável” que poderá tornar-se o primeiro-ministro com mais tempo no cargo na democracia portuguesa.

Já o El Mundo destaca como “a vitória do doutor António Costa estava prevista por todas as sondagens”, mas regra geral nenhuma delas apontava para que o PS obtivesse pelo menos os 116 deputados necessários para ter uma maioria absoluta no parlamento. “A realidade superou todas as expectativas”, escreve o El Mundo.

Ainda no país vizinho, a agência de notícias espanhola Efe escreveu que o PS “consolidou este domingo o seu domínio em Portugal”, tendo ainda salientado que “nenhuma das sondagens das últimas semanas mostrou sequer um resultado semelhante, nem sequer acertaram na taxa da abstenção”.

Também o britânico The Guardian, na sua edição internacional, destaca a “surpresa” que foi o PS conseguir a maioria absoluta. Mas também se sublinha que António Costa garantiu que essa maioria não vai significar um poder absoluto. “Já não vai, porém, necessitar de negociar para formar uma coligação governativa”, diz o The Guardian.

Em França, o Le Monde abordou também a “clara vitória” dos socialistas, assim como o crescimento do Chega, que elegeu 12 deputados, notando a existência de um grupo parlamentar de extrema-direita “pela primeira vez desde a queda da ditadura, em 1974”.

A agência France-Presse (AFP) assinalou, de igual forma, que o primeiro-ministro “obteve uma improvável maioria absoluta numa votação que também assistiu a um avanço por parte da extrema-direita”.

Em Itália, o Corriere Dela Sera escreveu que Costa “ganhou a aposta” e que o primeiro-ministro “vai para um ‘hat-trick'”, e regista que, “preocupantemente, a extrema-direita saltou de um” para mais de dez deputados.

Também o jornal alemão Suddeutsche Zeitung destaca a vitória do PS de António Costa, assim como a “desilusão” na “noite eleitoral de Rui Rio“.

No Brasil, O Globo enalteceu a “vitória contundente” do PS, com um resultado maior “que o previsto nas pesquisas pré-eleitorais”.