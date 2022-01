A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira o produto tradicional “Carne Ramo Grande”, obtida a partir de bovinos nos Açores, como nova denominação de origem protegida (DOP) da União Europeia (UE), passando a ser uma indicação geográfica preservada.

Em comunicado, o executivo comunitário informa que adicionou a “Carne Ramo Grande”, de Portugal, ao registo das DOP, que são indicações geográficas definidas na legislação UE para proteger produtos tradicionais.

“A ‘Carne Ramo Grande’ é a carne da raça bovina Ramo Grande criada no arquipélago dos Açores“, destaca a Comissão Europeia, apontando que “as características gerais da raça são influenciadas pelas condições naturais do arquipélago”.

Em concreto, “as condições climáticas dos Açores, combinadas com a técnica especial de reprodução, permitem o pastoreio durante todo o ano”, acrescenta.

“Os conhecimentos e receitas tradicionais de cada uma das ilhas, transmitidos de geração em geração, realçam os sabores e aromas específicos da ‘Carne Ramo Grande'”, adianta Bruxelas.

A partir desta segunda-feira, esta DOP junta-se assim à lista com 1.574 produtos agrícolas já protegidos na base de dados da eAmbrosia, plataforma com o registo legal das indicações geográficas registadas e protegidas em toda a UE.

Segundo a informação disponibilizada na página na Internet da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural sobre produtos tradicionais portugueses, a “Carne Ramo Grande” é “uma carne de cor vermelho vivo, com tendência a ficar mais intenso em contacto com o ar e com a idade do animal, de consistência firme decorrente da presença de tecido conjuntivo interfascicular em proporção variável e com cheiro aromático intrínseco da espécie”.

Para chegar a tais características, a alimentação dos animais é feita de acordo com os moldes tradicionais de criação, pelo que a base da alimentação são as pastagens, naturais ou melhoradas.

Ainda segundo a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a área geográfica abrangida é todo o arquipélago dos Açores, constituído por nove Ilhas: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo.

Nas festas tradicionais do arquipélago dos Açores nas várias ilhas, a carne destes bovinos é utilizada para confecionar os pratos típicos.