A Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa quer reativar os seus programas principais, como a Corrida 25 de Abril, parados há dois anos por causa da pandemia de Covid-19, e trazer mais jovens para o associativismo.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa, António Vicente, que tomou posse na quinta-feira, contou que os últimos dois anos foram muito difíceis para o associativismo e regionalismo, que viram quase todos os seus eventos cancelados por causa da pandemia de Covid-19.

“Se antes já era difícil com o aumento das rendas de 100 para mais de mil euros, com a pandemia temo que muitos clubes não se consigam reerguer, mas temos esperança de que a situação se altere e consigamos voltar a reativar os nossos programas”, disse.

António Vicente lembrou que a associação, que tem mais de 300 associados, entre coletividades culturais, recreativas e desportivas, sociedades filarmonias, grupos de teatro amadores, grupos corais, associações humanitárias, casas regionais entre outras, visa defender os interesses das coletividades junto de organismos públicos e privados.

Queremos reativar os nossos projetos, promover ações de formação, encontros para melhorar o nível de preparação associativa dos dirigentes, fomentar o intercâmbio de experiências e dinamizar projetos próprios e comuns. Queremos voltar ao antigamente, já com algumas atividades principais como a Corrida 25 de Abril, com o apoio das juntas de freguesia e da Câmara Municipal de Lisboa, adiantou.

Além da Corrida 25 de Abril, que se realiza há 43 anos, a Associação quer também reativar o torneio de futsal direcionado para os clubes de Lisboa não federados e que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, a Festa da Alameda e o ténis de mesa no Casal Vistoso.

“Vamos colaborar com os clubes dentro das nossas possibilidades falando com a Câmara Municipal de Lisboa e as juntas de freguesia para ver se conseguimos apoios”, indicou.

Outro dos objetivos a que a Associação se propõe é trazer mais jovens para as coletividades.

“Temos a intenção de rejuvenescer o tecido etário. Não há muitos jovens a aderir ao associativismo e regionalismo. Por vezes a culpa também era nossa, havia clubes que só abriam ao fim de semana para torneios de sueca, mas com os torneios de ténis de mesa, o atletismo, etc, pensamos conseguir atrair mais jovens”, disse.