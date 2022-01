Como ganhar sem espinhas numa noite com espinhos: a festa da IL num país que não vai mudar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É possível vencer-se e ao mesmo tempo perder em pistas paralelas — se dúvidas houvesse, a noite da Iniciativa Liberal mostrou-o. Em dois anos, o partido cresce e pulveriza os objetivos anunciados: consegue perto de 5% de votos (o objetivo era 4,5%, há dois anos tinha tido 1,29%) e, mais importante, passa de um para oito deputados quando o objetivo era cinco.

Gritou-se vitória, e bem alto, no edifício da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, tanto que no final da noite o ambiente parecia o de um estádio de futebol, com direito a cânticos e mosh. Mas se a vitória foi sem espinhas (de goleada), o resultado tem os seus espinhos.

Ao longo da campanha, Cotrim Figueiredo ia insistindo: no caso de um Governo alternativo, liderado pelo PSD, a IL estava menos preocupada com “lugares” do que com políticas. E havia um lema: “Portugal precisa de crescer, para crescer precisa de mudar e para mudar precisa da Iniciativa Liberal”.

Afinal, a IL cantar vitória não bastou, o país não vai mudar profundamente como os liberais desejavam e pela frente estão quatro anos de maioria absoluta do PS. Não haverá privatização da TAP, revolução nos escalões do IRS nem sequer a “reforma estrutural” desejada no SNS. E será preciso concorrer com 12 deputados do Chega no Parlamento, mais quatro do que aqueles que a IL — que em campanha ainda chegou a sonhar com o terceiro lugar — conseguiu.

No final da noite, aos jornalistas, Cotrim mostrava-se satisfeito com os resultados eleitorais mas admitia que ficavam “manchados pela existência de uma maioria absoluta do PS”, que é “incapaz de fazer Portugal crescer” e que tem tido “enorme domínio do Estado”. E falava diretamente do resultado do Chega, dizendo que essas forças “crescem porque fazem apelo ao que de mais básico, simples e feio tem a natureza humana”, pondo “portugueses contra portugueses”, tendo uma “postura xenófoba” e não mostrando “vergonha nenhuma de serem populistas e básicos”. O “apelo” que o Chega tem para os cidadãos é reconhecido mas terá de ser contrariado: “Temos todos de o combater. Fazemos a nossa parte”.