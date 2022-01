Covid-19. Primeira segunda-feira em que casos caem em relação à semana anterior desde 18 de outubro

O Norte é a região com mais novos casos (14.536) nas últimas 24 horas e a região com mais casos desde o início da pandemia (1.018.936). A segunda região com mais novos casos é Lisboa e Vale do Tejo, com 7.038, num total de 966.696.

O Centro registou 3.362 novos casos, 983 no Algarve, 798 nos Açores, 662 no Alentejo e 537 na Madeira.

As faixas etárias com mais infeções continuam a ser as dos 40-49 anos (5.307 novos casos) e 30-39 anos (4.835) — 36% de todas as infeções —, seguidas das crianças e jovens até aos 19 anos — 4.793 até aos nove anos e 4.797 dos 10 aos 19 anos (representando 34%). Acima dos 60 anos houve 2.358 casos de infeção, cerca de 8% de todos os casos.