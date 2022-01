O tenista argentino Juan Martín del Potro vai regressar aos courts no torneio de Buenos Aires, após dois anos e meio de paragem devido a uma lesão no joelho direito, anunciou esta segunda-feira a organização do evento.

“Confirmado. Del Potro jogará o Argentina Open 2022. A Torre de Tandil recebeu um convite para disputar o quadro principal”, lê-se na conta oficial do Twitter do torneio.

VUELVE DELPO ???? Después de 2 años y medio de inactividad, Juan Martín Del Potro tendrá su regreso al circuito en el #ArgOpen2022 ???? ¡Vamos Juan Martín! ¡Qué alegría volver a verte en las canchas! ???????? pic.twitter.com/5la6Xl6EsE — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 31, 2022

Delpo tinha revelado há umas semanas que tinha a esperança de voltar à competição em Buenos Aires e, esta segunda-feira, já depois do anúncio do torneio argentino, confirmou que também estará no torneio do Rio de Janeiro.

“Será muito especial regressar ao circuito em Buenos Aires e jogar também no Rio. Trabalhei duro e esforcei-me ao máximo para estar com vocês nas próximas semanas”, disse, em comunicado.

O vencedor do Estoril Open em 2011 e 2012 parece, assim, recuperado da operação a que foi submetido em março passado, a quarta ao joelho direito desde junho de 2019.

Del Potro lesionou-se no joelho no Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2018, mas continuou a competir até ser operado pela primeira vez.

O percurso do campeão do Open dos Estados Unidos de 2009 e antigo número três do mundo tem sido condicionado por insistentes lesões.

Além da complicada lesão no joelho, Del Potro, atual 757.º da hierarquia ATP, teve várias lesões nos pulsos, tendo sido intervencionado por uma vez ao pulso direito e outras três ao esquerdo.

Medalha de prata no Rio2016 e bronze em Londres2012, o tenista conhecido pelo nome de “Torre de Tandil”, em referência à sua altura (tem quase dois metros) e à sua cidade natal, é um dos mais acarinhados e populares jogadores do circuito mundial.