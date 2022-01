Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lançar o foguetão Falcon 9 para o espaço não tem sido uma tarefa fácil para a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. Nos últimos dias, o mau tempo e um navio cruzeiro tornaram impossível a conclusão desta nova missão.

No domingo, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos EUA, a menos de 34 segundos do lançamento do foguetão, um navio cruzeiro entrou no perímetro de segurança da missão, fazendo com que a mesma fosse cancelada.

O foguetão e a carga útil estavam prontos, mas a guarda costeira não conseguiu manter o navio de cruzeiro fora da zona proibida, forçando o lançamento a ser cancelado”, informa um porta-voz da SpaceX, citado pelo Daily Mail.

A empresa do bilionário Elon Musk tenta colocar em órbita o satélite de observação da Agência Espacial Italiana, COSMO SkyMed Second Generation FM2 e vai tentar novamente fazê-lo esta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A SpaceX tem atualmente o objetivo de lançar um foguetão por semana e fazer 52 missões espaciais ao longo de 2022. Desde o início do ano, a empresa conseguiu realizar três lançamentos.

Com as alterações a que os lançamentos estão sujeitos, não existem garantias de que a SpaceX consiga cumprir os seus objetivos para 2022. Recorde-se que, em 2021 a empresa esperava lançar 48 foguetões, mas ficou-se pelos 31.