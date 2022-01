Seja em Nova Jersey ou em Boston, avista-se norte-americanos de pá enterrada na neve para a retirar de frente das portas dos prédios, dos tejadilhos do carro e das ruas por onde passeiam. Em pontos turísticos do estado de Nova Iorque, como em Times Square, encontra-se limpa-neves, que levam a pá bem cheia. A governadora Kathy Hochul anunciou que, dado o “tempo traiçoeiro”, mobilizou várias dessas viaturas para ajudar a limpar as estradas.

When the weather gets treacherous, our @NYSDOT and @NYSThruway crews go into action. Thank you to our snow plow crews for your hard work clearing the roads this weekend! pic.twitter.com/n8g9bL3Egp

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 31, 2022