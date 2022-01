Iguanas paralisadas podem cair das árvores devido às temperaturas excecionalmente frias na Florida, alertou o serviço meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla inglesa) aos residentes da região. “Pensou realmente que com as temperaturas mais frias em mais de uma década não o iríamos avisar sobre a queda de iguanas?”, escreveu o NWS no Twitter. O fenómeno pode tornar-se perigoso se estes répteis caírem em cima de carros ou de pessoas.

Jan 30: A cold morning…not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard…but we have our own lizards to worry about.

Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a

— NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022