O Governo quer maior responsabilização dos centros especializados em qualificação de adultos e intervenções mais flexíveis, sem etapas muito segmentadas e de sequencialidade rígida, além de maior proximidade aos públicos, constituindo redes de parceria, segundo portaria esta sexta-feira publicada.

Os Centros Qualifica, segundo o diploma, têm como destinatários os adultos com idade igual ou superior a 18 anos e, excecionalmente, os jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não trabalhem.

São prioritários para os Centros Qualifica destinatários sem o ensino secundário completo, com baixa escolaridade (em particular sem o ensino básico completo), iletrados ou com níveis de literacia muito insuficientes e com percursos de qualificação incompletos, de índole escolar ou profissional.

São ainda destinatários dos Centros Qualifica os ativos com necessidades de atualização e reconversão profissional, com o objetivo da melhoria das suas competências e dos seus níveis de qualificação, de modo a contribuir para o aumento da sua empregabilidade, designadamente tendo em vista contribuir para os objetivos de qualificação ou reconversão profissional, determina a portaria.

Com a entrada em vigor em março do diploma, 30 dias após a publicação, é revogado o regime dos Centros Qualifica, de 2016, centros que promovem a aprendizagem ao longo da vida e a melhoria das qualificações, escolares e profissionais, valorizando os percursos individuais das pessoas.

Segundo os secretários de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, que assinam a portaria, o objetivo é sistematizar um conjunto de alterações relevantes para aprofundar as dinâmicas e meios para a recuperação de adultos com percursos de qualificação incompletos, “desde logo, reforçando a flexibilização da intervenção dos centros e afastando a lógica de etapas de intervenção muito segmentadas e de sequencialidade rígida”.

Complementarmente, os governantes informam que “procura destacar-se a necessidade de uma maior autonomia e responsabilização dos Centros Qualifica“, acentuando em simultâneo a importância do desenvolvimento de um trabalho de proximidade aos públicos, assente na constituição de redes de parceria de base territorial ou setorial.

É ainda de sublinhar a criação das Comissões de Avaliação e Certificação, herdeiras das comissões técnicas que haviam sido criadas no âmbito do regime jurídico das formações modulares certificadas, que assumem agora uma maior centralidade e agilidade na efetivação da conclusão de percursos de qualificação incompletos por parte de adultos que ao longo do seu percurso formativo não tiveram a oportunidade de os concluir, afirmam.

Por fim, e em resposta ao recente contexto pandémico que obrigou os Centros Qualifica a responderem de forma célere à nova realidade de trabalho com os adultos, o diploma expressa a possibilidade de os centros desenvolverem a sua atividade à distância, tendo sempre presente a necessidade de assegurarem um acompanhamento individualizado e de qualidade.