Em atualização

As conclusões do inquérito aos eventos que aconteceram em Downing Street durante o confinamento contra a Covid-19, sobre o escândalo já conhecido como “Partygate”, foram entregues ao governo britânico na manhã desta segunda-feira e divulgados aos deputados britânicos entretanto. Sue Gray considera que o comportamento nesses eventos é “difícil de justificar” e descreve os encontros como uma “falha grave” e afirma que “não cumprem os padrões esperados daqueles que trabalham no coração do governo”.

Os media britânicos avançam que o relatório não será divulgado na íntegra, devido ao inquérito policial que está a decorrer em paralelo. O primeiro-ministro Boris Johnson irá esta tarde, às 15h30, à Câmara dos Comuns fazer uma declaração sobre o inquérito e responder às perguntas dos deputados.

O relatório de Sue Gray pode ser decisivo para o futuro político de Boris Johnson, já que vários deputados do Partido Conservador remeteram a decisão de pedir ou não uma moção de censura ao primeiro-ministro britânico para depois de serem conhecidas as conclusões do inquérito. O que for divulgado esta segunda-feira pode, por isso, levar a que 54 deputados tory escrevam uma carta ao Comité 1922, o que abriria automaticamente um processo de votação de confiança ao líder do partido.