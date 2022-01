Neymar Jr., o belo vencido

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já tivemos esta conversa, caro leitor: vivemos tempos em que se confundem deliberadamente documentários e entradas de enciclopédia. É o “Tiger”, a “Amy”, o “Ronaldo”, o “Schumacher” – até, Jesus Cristo seja louvado, o “Eu, Georgina”. Mexe? Tem cliques? Dá likes? Sai documentário. Os títulos são bem sintomáticos do que falta a estas obras: um ângulo. Não há, não têm nada a dizer sobre isso, tentam deliberadamente ser o mais anónimos e anódinos possível do ponto de vista de uma hipotética “autoria”. Quem os faz? Só os muito interessados descobrirão. Como nas enciclopédias, só com muito esforço se saberá quem escreveu o artigo. Mas será ainda arte se não há artista? Às plataformas de streaming não interessa. Interessa que tudo passe como “um original Netflix” ou HBO, Amazon, Apple, Disney, o que for. Será ainda arte se não há sujeito, apenas objeto? E uma grande fábrica produtora em série? Isto é, os móveis do Ikea: são design, mas serão arte?

Enfim, “há de tudo”, como dizemos por cá. No Ikea como na Netflix, depende da mão do artesão a quem se encomendou o “original”, por mais que lhe tenham escondido o nome. Aqui, esse nome é o do muito interessante greco-americano-brasileiro David Charles Rodrigues. E “Neymar – O Caos Perfeito” a agradável surpresa que finta toda a rígida expectativa “pé atrás” com que partimos para ele.

A primeira surpresa acerca de “Neymar – O Caos Perfeito” é que, ao contrário dos exemplos acima mencionados, não é um filme, um one-shot, mas uma minissérie de três episódios (caso esteja a achar muito, tenha presente que “Eu, Georgina” são seis. Seis episódios. Para quando uma série sobre Anabela Chalana? Uma soap-opera sobre o caso Paulinho Santos / João Vieira Pinto?). A segunda é que não está ali para o mitificar nem para lhe explorar a dor. E a terceira – que começa como surpresa e acaba como evidência – é que Neymar pode não ser o melhor jogador do mundo (nunca foi e nunca será), mas é o melhor artista de variedades (“superstar”, na terminologia do próprio). Ele canta, ele dança, ele representa, ri, chora, faz piadas, amua, em suma: ele atua. Como diz David Beckham logo nos minutos iniciais, tudo em Neymar é entretenimento (atenção que Beckham diz isto como um elogio e com a maior admiração – e quem somos nós para contrariar). É claro que deu o melhor filme.

[o trailer de "Neymar — O Caos Perfeito":]

“Juninho”, “Neymar do Brasil” e o épico “O Pai tá On”. Três episódios de cerca de uma hora cada que se veem com a leveza do brinca na areia. Da infância à atualidade, da seleção aos clubes, do Santos ao Barcelona e ao PSG, das imagens originais às de arquivo, da vida pessoal e familiar à desportiva, de Neymar-o-jogador a Neymar-a-marca. Sim, porque ficamos finalmente a perceber porque é que Neymar usa aquele “Jr.” na camisola que nunca ninguém tinha compreendido até aqui; é que há um Neymar “Sr.” que, não tendo deixado memória digna desse nome no futebol, dirige uma empresa chamada “NR Sports”, à frente de mais de 200 funcionários, que gere toda a carreira do filho e que, por pouco, por muito pouco, não é o verdadeiro protagonista de “Neymar – O Caos Perfeito”.

Mas há ainda uma dualidade mais interessante na minissérie e entre cujos polos David Charles Rodrigues bascula (perdoem. Baixou aqui, momentaneamente, o Gabriel Alves) com subtileza, com o mesmo jogo de rins do craque: a dualidade entre a forma como Neymar se vê e como os outros o veem.

Neymar não é um super-herói, apesar de toda a curiosa analogia que o próprio alimenta com o Batman (e a dualidade com o Coringa, a.k.a., Joker), nem um “monstro”, como os detratores cedo alvitraram. Não é um tipo torturado, dilacerado, excessivo, neurótico ou obsessivo, como os Maradonas ou os Armstrongs ou sequer como os Sennas ou os Ronaldos. Não tem mais tragédia na sua origem do que provavelmente 99,9% dos futebolistas de sucesso: a proveniência de classe baixa – e felizmente para ele, nem tão baixa assim. Neymar é um tipo estruturado, consciente, cercado de apoio familiar e, sobretudo, o “cara” feliz, que adora a vida que tem e que entende que é o primeiro futebolista de sempre a conseguir conciliar as duas coisas: jogo e vida, êxito e prazer… Não é. E, constantemente, o documentário diz isso mesmo. Que Neymar ficará em dívida com o futebol. Que poderia ter sido muito mais. Os especialistas veem isso, os adeptos veem isso, Neymar não vê isso – ou, se vê, não está particularmente preocupado com o assunto.