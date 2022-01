O Paris Saint-Germain caiu esta segunda-feira nos oitavos de final da Taça de França de futebol, em pleno Parque dos Príncipes, ao perder com o Nice no desempate por grandes penalidades, após um nulo no tempo regulamentar.

O jogo entre o líder da liga francesa e o atual segundo classificado do campeonato mostrou de novo algumas fragilidades do PSG, que apresentou no onze inicial dois portugueses, Nuno Mendes e Danilo Pereira.

Ao longo dos 90 minutos até foram do Nice as melhores ocasiões para marcar, nomeadamente de Gouiri, Schneiderlin e Justin Kluivert.

Muito desfalcado, o Paris SG só aos 64 minutos lançou no jogo Mbappé, no que foi o seu 200.º jogo com a camisola dos parisienses. Messi fez um jogo apagado e Neymar foi, mais uma vez, um dos ausentes, por lesão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos penáltis, Paredes e Simom falharam para a equipa da casa, e Delort para o Nice, que assim conseguiu 6-5 nos sete remates para cada lado realizados.

O Nice junta-se assim, no grupo dos apurados para os quartos de final, a Nantes, Amiens, Versailles, Bastia, Marselha, Bergerac e Mónaco.