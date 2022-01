O treinador Ricardo Soares afirmou esta segunda-feira a ambição do Gil Vicente em chegar ao Estádio da Luz e impor o seu jogo diante do Benfica, quarta-feira, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Com apenas uma derrota (em casa, com o Sporting, 3-0) nas últimas dez jornadas, o Gil Vicente enfrenta um Benfica que vem de perder a Taça da Liga com os ‘leões’ (2-1), no sábado.

“Antevejo um jogo difícil contra uma excelente equipa, habituada a lutar pelo título e internamente por todas as competições em que entra, é um grande do nosso futebol e que dispensa apresentações”, disse o técnico na antevisão da partida.

Ricardo Soares considera ser “mais um grande desafio” chegar ao reduto dos ‘encarnados’ e “impor” a forma de jogar dos gilistas, ainda que a sua equipa “não possa esquecer a qualidade do Benfica – em termos exibicionais pode não estar tão forte, mas o Benfica é o Benfica”, notou.

O treinador considerou também que a perda de um troféu para um rival pode significar um Benfica a encarar o jogo com o Gil Vicente como uma “grande oportunidade para dizer que é uma equipa grande e a querer entrar com tudo no jogo”.

“Mas, a minha preocupação é que a minha equipa possa estar a um nível elevadíssimo, saber que vai haver momentos em que vai sofrer, mas tem de ter organização e ambição de, em certos momentos, ser superior ao Benfica. O que nos move é chegar ao Estádio da Luz, com o ambiente conhecido por todos, e impor o nosso jogo”, disse.

Questionado sobre se a alteração no comando técnico do Benfica, com a saída de Jorge Jesus e a entrada de Nélson Veríssimo, surtiu efeito, Ricardo Soares preferiu elogiar os dois treinadores.

“Espero que o Jorge Jesus volte a treinar rapidamente porque é um grandíssimo treinador e que Nélson Veríssimo tenha sucesso porque é um jovem treinador cuja personalidade aprecio particularmente”, disse.

Samuel Lino tem sido dado como reforço do Atlético de Madrid a partir da próxima temporada, mas o treinador referiu não ser sua função confirmar essa transferência, notando, contudo, que se o clube entender que é um bom negócio tem o seu “apoio”.

“Não sei se isso se vai concretizar ou não, mas uma coisa sei, que ele é um jogador de eleição, completamente diferenciado, que pode jogar em qualquer clube e o tempo vai certamente dar-me razão”, afirmou quando questionado se o extremo brasileiro poderá afirmar-se no campeão espanhol.

Ricardo Soares destacou a personalidade do jogador e considerou que “a qualidade [de Samuel Lino] é muita, tem um talento natural, é forte no um contra um, é um jogador desequilibrador que pode ganhar um jogo a qualquer momento, é taticamente evoluído, melhorou muito na perceção do jogo”.

O técnico disse estar a contar com o jogador para o jogo da Luz, referindo também ter alternativas, até de jogadores que podem não ser dessa posição originalmente.

“Falo com os jogadores e digo-lhes que podem fazer carreira noutra posição e depois a decisão é deles. Temos o caso do Vítor Carvalho, que o descemos para pivô defensivo e é um jogador de outro nível, com um potencial incrível, o Fujimoto que era extremo pusemo-lo mais como interior e mesmo o Samuel Lino de avançado mais para o corredor”, exemplificou.

O clube contratou o defesa central brasileiro Guilherme Souza, de 20 anos, ex-Bahia, para suprir a saída de Maidana, que quis sair para jogar mais, referiu o técnico.

Gil Vicente, quinto classificado, com 30 pontos, e Benfica, terceiro, com 44, defrontam-se a partir das 19h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.