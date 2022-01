A confusão e a incompreensão reinavam esta segunda-feira em Gatuna, posto fronteiriço entre o Ruanda e o Uganda, onde os ruandeses foram impedidos de atravessar a fronteira, apesar do anúncio da sua reabertura oficial após três anos de espera.

O principal ponto de passagem entre os dois países vizinhos da África Central – conhecido como Katuna no Uganda – reabriu oficialmente às 00h00 desta segunda-feira, como anunciado pelas autoridades ruandesas na passada sexta-feira, formalizando um descongelamento nas relações entre os dois países.

O filho do Presidente ugandês, Yoweri Museveni, general Muhoozi Kainerugaba, que visitou Kigali em 22 de janeiro, saudou na rede social Twitter a “abertura completa (das) fronteiras”, considerando-a “um magnífico sucesso”.

I thank our great leaders, President @KagutaMuseveni and @PaulKagame for fully opening our borders! This is a wonderful achievement. Now our people can freely move, trade and interact as Almighty God always intended! God bless East Africa! pic.twitter.com/Tbm9YqIzU3

