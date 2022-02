Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Avram Grant, antigo treinador do Chelsea e da seleção de Israel, está a ser acusado de assediar sexualmente várias mulheres ao longo dos anos. As alegações, feitas por modelos, jornalistas e outras personalidades sob anonimato, garantem que o israelita utilizava a posição de poder e proeminência que tinha para tentar ter relações sexuais com estas mulheres em troca de promessas de oportunidades profissionais e avanços nas carreiras.

As histórias foram reveladas no programa de investigação “Exposure”, do Channel 12 israelita, onde o jornalista Haim Etgar apresentou uma reportagem de uma hora onde várias mulheres acusaram Avram Grant de assédio sexual. Nenhuma vítima foi identificada e todas falaram com a voz disfarçada, com o jornalista a garantir que se tratou de uma medida de proteção para assegurar que não existiam consequências.

FIFA on Avram Grant: “Given the nature of the allegations being made, FIFA’s ethics committee will look into the matter. When it comes to misconduct and abuse in football, we wish to reiterate that FIFA takes any allegations reported to it very seriously.” https://t.co/OB1LekYWzT — Rob Harris (@RobHarris) January 31, 2022

Uma das acusações remonta a junho de 2020, há menos de dois anos, quando o treinador terá convidado a vítima em questão para o seu apartamento em Telavive — alegadamente, com a intenção de discutir uma oportunidade de trabalho. “Ele disse-me para ficar confortável e tirar a minha roupa. Pensei que era uma brincadeira. Estava sentada longe dele, na ponta do sofá. Disse-me para me aproximar e tentou abraçar-me. Agarrou-me mesmo e não me largava”, revelou a israelita, que tinha 22 anos na altura.

“Senti-me desconfortável. Ele pôs a mão na minha perna e lembro-me de que a afastei imediatamente. Depois de alguns segundos de conversa, agarrou-me pelo pescoço, como se estivesse a sufocar-me, virou a minha cabeça para ele e tentou beijar-me à força”, acrescentou, garantindo que disse que não mas que Avram Grant recusou deixá-la sair do apartamento, pressionando-a a passar a noite. “Não tive coragem de lhe dizer que não”, atira, recordando ainda que dormiu num quarto de hóspedes mas, quando acordou, o treinador estava na mesma divisão com o pénis exposto.

Na reportagem, esta mulher indica ainda que confrontou Avram Grant várias semanas depois e revelou mensagens de voz onde o treinador parece admitir inicialmente aquilo de que estava a ser acusado mas acaba por tentar interpretar o episódio como uma “noite consensual”. “Não discuto com os meus assuntos privados com ninguém. Nem o que fiz contigo nem o que faço com outras pessoas”, diz o israelita nos áudios que aparecem no programa de televisão.

Todas as vítimas garantem que perderam acesso profissional a Avram Grant depois de terem rejeitado os avanços do treinador e indicam que este tipo de comportamento era um “segredo aberto” na indústria do futebol. O técnico, atualmente com 66 anos, treinou o Maccabi Telavive, o Hapoel Haifa, o Maccabi Haifa e a seleção de Israel, conquistando dois campeonatos e três Taças e tornando-se um dos principais nomes do futebol israelita. Em 2007, muito graças à amizade pessoal que mantém com Roman Abramovich, foi contratado para ser diretor para o futebol do Chelsea. Em setembro desse mesmo ano, na sequência da saída de José Mourinho, assumiu o cargo de treinador e levou a equipa à final da Liga dos Campeões, onde acabou por perder nas grandes penalidades com o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Depois de deixar os blues, ainda orientou o Portsmouth, o West Ham, o Partizan e a seleção do Gana, tendo como última paragem os indianos do NorthEast United, já em 2018.

Na sequência das acusações, Avram Grant emitiu um comunicado que foi transmitido na mesma reportagem. O treinador não rejeita por completo as acusações mas ressalva que quaisquer erros que possa ter cometido não foram intencionais. “Na minha vida, tanto no prisma pessoal como profissional, procurei sempre, acima de todos os sucessos ou conquistar, dar prioridade ao facto de continuar a ser um ser humano e respeitar todas as mulheres e homens, fossem quem fossem. Sou uma pessoa de pessoas, um homem de amizades. E ao longo dos anos mantive amizades com mulheres. Em todas essas relações, tentei sempre tratá-las com respeito e amizade e nunca tive a intenção de me comportar de forma injusta ou de magoar qualquer mulher de forma alguma. A todos os que sentiram desconfortáveis ou magoados por minha culpa, apresento o meu arrependimento e as minhas desculpas do fundo do meu coração”, afirmou o israelita.

Ainda assim, a FIFA já anunciou que vai investigar todas as alegações. “Dada a natureza das acusações que foram feitas, o Comité de Ética da FIFA vai olhar para o assunto. Quando se trata de má conduta e abuso no futebol, gostaríamos de reiterar que a FIFA aborda de forma muito séria quaisquer alegações que sejam feitas”, explicou o organismo numa nota enviada à Associated Press. No Facebook, o jornalista responsável pela investigação revelou que trabalhou “sob pressão” do entorno de Avram Grant e chegou a receber ameaças.

“Os testemunhos destas mulheres contavam sempre a mesma história. Uma história de um treinador poderoso e com boas ligações que podia facilmente lançar uma carreira. Uma história sobre como ele utilizava a própria posição com jovens mulheres que se sentiam gratas pela ajuda. Uma história sobre como ele se aproveitou disso e as magoou”, revelou Haim Etgar, indicando que quando “uma corajosa mulher” foi a primeira a falar, a “barragem abriu”.