Campanha pede justiça após assassínio brutal de um congolês no Rio de Janeiro

“Moïse Mugenyi foi amarrado e espancado até à morte e até agora não vimos a cara de nenhum dos suspeitos, só a cara da vítima e de sua família. E o absurdo é que essa não é a primeira história que a gente vê contada dessa maneira”, acrescentou.

A Amnistia Internacional Brasil publicou na rede social Twitter uma mensagem destacando que “Moïse Kabamgale e sua família deixaram o Congo na esperança de viver uma vida digna e com mais oportunidades no Brasil. Sonho que foi covardemente interrompido pelo racismo e pela xenofobia. Seu assassínio não pode ficar impune! #JusticaPorMoise.”

O advogado, professor e filósofo Silvio Almeida também se manifestou sobre o caso nas redes sociais salientando: “Um homem negro foi assassinado quando reivindicava direitos trabalhistas e ainda há quem negue que racismo seja relação de poder e que tenha profundos laços com a economia. Certamente aparecerá algum inocente ou canalha (ou os dois) para dizer que não foi racismo.”

A equipa de futebol carioca do Flamengo solidarizou-se com a família da vítima, numa mensagem na qual destacou que “lamenta imensamente a morte de Moïse Kabagambe e presta sua solidariedade à família do jovem congolês neste momento de total consternação”.

O jogador de futebol Gabriel Barbosa Almeida, conhecido como Gabigol, também usou as redes sociais para frisar que “esse não é o Rio que aprendi a amar e que me recebeu de braços abertos!!!”.

“Queremos justiça, não podemos normalizar crimes como esse!! Que seja feita justiça a Moïse Mugenyi e toda sua família!! Estamos juntos de vocês”, referiu ainda.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, escreveu no seu perfil no Twitter que “o assassínio do congolês Moïse Kabamgabe não ficará impune“.

“A @PCERJ [Polícia Civil do Rio de Janeiro] está identificando os autores dessa barbárie. Vamos prender esses criminosos e dar uma resposta à família e à sociedade. A Secretaria de Assistência à Vítima vai procurar os parentes para dar o apoio necessário”, garantiu.

Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que o assassínio “de Moïse Kabamgabe é inaceitável e revoltante”.

“Tenho a certeza de que as autoridades policiais atuarão com a prioridade e rigor necessários para nos trazer os devidos esclarecimentos e punir os responsáveis. A prefeitura acompanha o caso”, acrescentou.

Imagens obtidas pelo jornal O Globo mostram um grupo de agressores dando murros, pontapés e até golpes com pedaços de pau no congolês na noite do crime.

Momentos depois, com a vítima já desmaiada no chão, estes homens tentam, com a ajuda de outras pessoas, reanimá-la.

As imagens também mostram que os agressores chegaram a amarrar as mãos e os pés de Moïse Kabamgabe com um fio.

Segundo o jornal brasileiro, a sequência de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no local já estão a ser analisada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), do Rio de Janeiro, que investigam o caso.