A promotora imobiliária Coporgest vai investir 5,8 milhões de euros na reabilitação de um antigo imóvel de habitação do início do século XX, em Lisboa, que adquiriu no início do ano e “será sobretudo direcionado a investidores”, para arrendamento.

“Denominado Sousa Martins 6 – Premium Apartments, o novo empreendimento prevê a recuperação, com ampliação, de um antigo imóvel de habitação datado do início do século XX, localizado na Rua Sousa Martins, na freguesia de Arroios, junto ao Palácio Sotto Maior”, avança a promotora num comunicado divulgado esta terça-feira.

Citado no documento, o presidente da Coporgest, Sérgio Ferreira, explica que “este será um produto direcionado essencialmente para investidores, visando aproveitar a atual dinâmica do segmento buy-to-let, sobretudo em Lisboa, onde muitos investidores estão a comprar apartamentos para os colocar posteriormente no mercado de arrendamento”, explica o presidente da Coporgest.

A promotora adquiriu o imóvel no início de janeiro, tendo o projeto de licenciamento sido já entregue na Câmara Municipal de Lisboa, naquele que diz ter sido “o primeiro projeto a dar entrada na autarquia em 2022”.

O projeto de reabilitação do edifício foi entregue ao gabinete de arquitetura Saraiva e Associados, liderado pelo arquiteto Miguel Saraiva, e o início das obras de reabilitação está previsto para julho deste ano, com uma duração estimada de 14 meses.

Salientando que “o projeto prevê o aproveitamento e recuperação de todos os elementos patrimonialmente relevantes que existem no imóvel”, a Coporgest refere que, no lugar dos atuais oito apartamentos, passarão a existir 13, sendo sete T1 e seis T2.

A área bruta de construção total será de 1.394 metros quadrados, dos quais 1.319 metros quadrados acima do solo.

“A história do Sousa Martins 6 está diretamente ligada à expansão urbana de Lisboa vivida entre o último quartel do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX. O crescimento populacional então vivido, associado a condicionantes económicas e financeiras da altura, conduziram a grandes transformações na paisagem urbana da cidade e ao aparecimento de uma nova forma de construir”, explica a promotora.

Segundo Sérgio Ferreira, tal como nos seus projetos anteriores, a Coporgest pretende “desenvolver uma solução arquitetónica de elevada qualidade e funcionalidade, que compatibilize a reabilitação do património edificado, tendo em conta o contexto da envolvente existente, com os materiais e técnicas construtivas contemporâneas”.

“O objetivo final é proporcionar o máximo de conforto e segurança, com respeito pelos elementos patrimoniais históricos da cidade”, acrescenta.

Constituída em 2004, a Coporgest – Companhia Portuguesa de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário dedica-se ao desenvolvimento de imóveis residenciais em localizações privilegiadas.

Com uma equipa de 23 pessoas, fechou o exercício de 2020 com um ativo total de 91 milhões de euros.

Em julho de 2014, a Coporgest criou a marca Lisbon Best Apartments (LBA) que se dedica à exploração turística de apartamentos em Lisboa. Atualmente, possui seis edifícios em exploração, perfazendo 46 apartamentos de tipologias T1 a T3.