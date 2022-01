Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Coreia do Norte divulgou esta segunda-feira fotografias tiradas durante aquele que diz ter sido o lançamento de míssil balístico mais poderoso em cinco anos. As imagens tiradas a partir do espaço mostram partes da península coreana e áreas vizinhas.

A agência de notícias central norte-coreana KCNA informa que Pyongyan confirma que testou no domingo um míssil balístico Hwasong-12 de alcance intermédio capaz de atingir o território norte-americano de Guam.

De acordo com a agência KCNA, a câmara instalada no míssil capturou uma imagem da Terra vista do espaço e a Coreia do Norte divulgou mais fotografias que mostram o Hwasong-12 a ser lançado. Ainda assim, a autenticidade das imagens não foi verificada pelos especialistas.

Camera mounted on North Korea missile takes snaps from space https://t.co/IylAlFvymG pic.twitter.com/KztIB52huA — Bloomberg (@business) January 31, 2022

O teste do Hwasong-12 visava avaliar o míssil que está a ser produzido e verificar a sua precisão. A Coreia do Norte disse que o míssil foi lançado para a água e num ângulo alto para evitar que sobrevoasse outros países.

De acordo com o jornal The Guardian, o míssil voou durante cerca de 800 quilómetros e atingiu uma altitude máxima de 2.000 quilómetros antes de cair no mar entre Pyongyang e o Japão.

Apenas no mês passado, Pyongyang lançou sete mísseis, tendo sido fortemente criticado pelos EUA, Coreia do Sul e Japão. O teste realizado no último domingo voltou a despertar o alarme entre a comunidade internacional.

A Coreia do Norte está proibida pela ONU de testar mísseis balísticos e nucleares, mas o impedimento é desafiado regularmente.