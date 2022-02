A Direção-Geral das Artes vai apoiar 50 projetos de artes visuais, no domínio da criação e edição, com um financiamento de um milhão de euros, uma duplicação da dotação e do número de projetos apoiados face ao ano anterior.

O anúncio foi publicado na segunda-feira na página de Internet da Direção-geral das Artes (DGArtes), dando conta de que no final do mês de janeiro foi comunicado aos candidatos o projeto de decisão relativo ao Programa de Apoio a Projetos — Criação e Edição — Artes Visuais 2021.

Com uma dotação financeira de um milhão de euros, este programa tem como principal objetivo estimular a oferta cultural, através do financiamento de projetos nas áreas da arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media.

A DGArtes destaca o facto de esta ter sido a primeira vez que abriu um concurso exclusivamente dedicado a projetos de artes visuais nos domínios da criação e edição, já que anteriormente estes projetos concorriam juntamente com os de artes performativas.

Desta forma, procurou ir “ao encontro tanto das expectativas dos profissionais desta área como das especificidades das várias disciplinas”, explica o site da DGArtes.

Assim, serão “apoiadas 50 candidaturas, o que representa um aumento de 50% no número de projetos a apoiar (em 2020, foram apoiados 25 projetos de artes visuais, no concurso conjunto de criação e edição)”.

Também a dotação financeira foi reforçada em 590 mil euros, face a 2020, o que “permitiu reforçar os patamares financeiros de quatro para cinco”.

Nesse contexto, vão ser apoiadas neste programa duas candidaturas no patamar de cinquenta mil euros, cinco no de quarenta, oito no de trinta, onze no de vinte e 24 no patamar de dez mil euros.

“Por outro lado, a atual possibilidade de transição entre patamares — introduzida na sequência da revisão de 2021 do modelo de apoio às artes— possibilitou viabilizar projetos elegíveis que não o seriam por inexistência de dotação financeira no patamar a que se candidataram”, acrescenta a DGArtes.