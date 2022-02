Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com uma maioria absoluta do PS as audiências com os partidos que conquistaram assento parlamentar nas legislativas de domingo são praticamente um pró-forma. Ainda assim, Marcelo convocou os partidos e ouviu as inquietações da esquerda com a possibilidade dessa mesma maioria absoluta poder significar um executivo do Partido Socialista isolado na governação.

Outro dado relevante: o secretário-geral do PCP e a porta-voz Bloco de Esquerda, que sofreram quedas expressivas no número de mandatos conquistados, saíram da audiência a garantir que as lideranças de ambos não estão em causa. Jerónimo de Sousa repete que a “questão não está colocada” e Catarina Martins prometeu cumprir mandato como líder até ao fim.

Numa narrativa que segue desde o primeiro momento, o PCP insistiu que o Partido Socialista provocou a crise política para ir a eleições e conquistar a maioria absoluta. Jerónimo frisou que, na leitura do PCP, com um PS “reconfortado” com a maioria absoluta podem “fechar-se reais possibilidades” de os dois partidos se entenderem em relação a “matérias concretas”.

“Se se confirma o objetivo de fugir à intervenção e ação do PCP, essa via de convergência fica mais estreita”, resumiu acrescentando que a situação será “mais difícil e exigente” para os comunistas.

Catarina Martins diz que o Bloco de Esquerda estará na oposição ao PS de uma forma “construtiva e exigente”, insistirá nas suas questões bandeira, como o Trabalho, a Saúde e o Clima e garante que não” dará tréguas ao discurso de ódio”: “Não deixaremos que temas tão importantes sejam esquecidos e não daremos tréguas ao discurso de ódio”.

Quanto à maioria absoluta do PS, frisa que a última — José Sócrates — “não deixou boas memórias no país até hoje” e tem “perigos”. “Sabemos como são permeáveis ao poder económico e cá estaremos no papel exigente, reforçadamente exigente, que o BE sempre teve para proteger o país da predação das elites económicas”. “Uma maioria absoluta é uma maioria absoluta e nós estaremos no Parlamento a fazer o nosso trabalho, como é normal”, frisou, questionada sobre as convergências que ainda podem existir com o PS.

A líder do BE regista a “enorme convergência” nas áreas da Saúde e do Trabalho com o PCP e ela “continuará a existir”. Mesmo que haja divergências, insiste, não é por aí que haverá “fragilidade” à esquerda nesta legislatura.

Nos partidos de deputados únicos que estarão no hemiciclo na próxima legislatura, PAN e Livre, também ficou clara a preocupação com a hipotética falta de diálogo do futuro governo socialista. O Livre foi a Belém deixar recados e alertar para contestação da sociedade civil, caso o Governo “menorize o Parlamento”.

Rui Tavares, deputado único do Livre, diz que com a maioria absoluta do Partido Socialista a “bola está do lado do Governo” e que a via da “sociedade civil” poderá ser “mais demorada”, mas que o diálogo “será trazido para a Assembleia da República” através de “maiorias sociais em favor das medidas” que o partido defende

O Livre voltou a mostrar disponibilidade para dialogar com todos os partidos à esquerda e com o PAN e aponta como “uma das fraquezas” da anterior legislatura “a falta de articulação”: “Uns puseram-se de fora e colocaram maior pressão nos que restavam”

Por sua vez, no PAN coube à ex-líder parlamentar Bebiana Cunha transmitir ao Presidente da República as preocupações de as “maiorias absolutas poderem ser prejudiciais para a democracia”. “Esperamos que venha a ser um Governo disponível para diálogo e debate democrático”, apontou a ex-deputada que esteve na reunião em substituição da líder Inês Sousa Real e a deputada única do PAN na próxima legislatura.

Questionada sobre uma eventual viabilização ao Orçamento apresentado pelo Governo (que tem aprovação garantida com a maioria absoluta), Bebiana Cunha diz esperar que o documento a apresentar contenha os “avanços” que o PAN já tinha conquistado nas negociações do Orçamento que acabou chumbado.

Lideranças nos ex-parceiros de geringonça são para manter

O desaire eleitoral no PCP e Bloco de Esquerda podiam ter algum impacto nas respetivas lideranças partidárias, mas quer Catarina Martins quer Jerónimo de Sousa afastaram, para já, essas sombras.

Catarina Martins negou que o assunto da sucessão no Bloco tivesse sequer sido assunto na audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.”Claro que não”, nega, “as questões do BE são do BE”. E acrescentou ainda ter ouvido “alguns caçadores de cabeças” e com “alguma curiosidade” ter ouvido José Luís Arnaut (“ex-dirigente da direita e advogado de negócios e privatizações”) dizer que se veria “livre das meninas do Bloco”: “Lamento imenso desiludir, o BE não decide a sua direção consoante resultados eleitorais, quem decide são os seus militantes e eu cá estarei para cumprir o meu mandato por inteiro”, atirou garantido que se sente “muito confortável com o mandato”.

“Sinto-me muito confortável com o mandato que os meus camaradas me deram e que cumprirei”, disse.

No Partido Comunista Português, Jerónimo optou pela parcimónia nas palavras e disse apenas entre risos: “Já encontrei dez formas diferentes de dizer a mesma coisa, mas em termos de síntese: a questão não está colocada”.