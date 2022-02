Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No início da semana, até pelo virar de atenções do Newcastle para outros pontos, havia alguma confiança por parte dos responsáveis do FC Porto que a possibilidade de Luis Díaz sair neste mercado de janeiro iria ficar pelas intenções. Na quarta-feira, num movimento equacionado mas não vislumbrado, o Tottenham chegou-se à frente e apresentou uma proposta de 45 milhões de euros mais dez milhões por objetivos. Nesse mesmo dia, a oferta foi recusada. Porque, pensava-se, seria ainda pouco. Afinal, a questão não era apenas o dinheiro. E foi assim que, ainda sexta-feira, a saída do colombiano para o Liverpool era já dada como certa.

Os reds perceberam a intenção do jogador em rumar já a Anfield (e Jürgen Klopp falou com o jogador antes do anúncio para perceber isso mesmo) e avançaram com um extra na proposta, que passava pelo pagamento logo a pronto de oito milhões de euros entre os 45 milhões fixos, dos quais apenas 80% serão para os azuis e brancos. Ao contrário do previsto, e sobretudo daquilo que teria sido garantido a Sérgio Conceição, o ala colombiano estava mesmo de saída. E, mais tarde, o acordo foi anunciado antes do jogo com o Marítimo no Dragão, algo que também não deveria acontecer dessa forma. Sérgio Conceição não gostou.

“Nas grandes empresas e grandes clubes o planeamento é feito em função dos objetivos. Quando existe pouco planeamento ou não o há, temos de rever os objetivos e pensar no futuro próximo. Sou exigente e neste momento a verdade é que está mais difícil mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções. É olhar para o futuro e perceber que os nossos objetivos poderão ficar mais difíceis de concretizar”, disse ainda na zona de entrevistas rápidas da SportTV depois do triunfo frente aos insulares por 2-1.

“Não vale a pena estar a repetir-me. Tenho consciência do clube que represento, da exigência para os seus profissionais e da minha para os outros. Nesse sentido, essa forma de estar não muda. Agora, estamos a falar de quatro jogadores. O Corona foi o melhor há dois anos, o Sérgio o ano passado e o Luis Díaz agora. Isso tem o seu peso. Hoje tinha dois laterais, dois centrais e dois meninos no banco. Mas faz parte do meu trabalho, de tentar encontrar soluções numa situação muito difícil onde claramente o aspeto financeiro foi mais forte que o possível sucesso desportivo”, reforçou depois o técnico na conferência de imprensa.

O fecho do mercado trouxe as duas boas notícias que já eram aguardadas no Dragão: Rúben Semedo chega ao FC Porto por empréstimo a custo de 350 mil euros e fica com uma opção de compra de 5,5 milhões de euros no final da época junto do Olympiacos; Galeno foi adquirido já a título definitivo ao Sp. Braga por nove milhões de euros “acrescido do montante relativo ao mecanismo de solidariedade” mas “sem qualquer custo de intermediação”. Os dois jogadores juntam-se a Eustáquio como reforços de inverno, colmatando as saídas que o clube já tivera antes com Sérgio Oliveira (que no final da temporada deverá render um montante de 15 milhões de euros) e Corona, por três milhões de euros. Ainda assim, fala-se é de… Luis Díaz.

Sporting a mexer muito no último dia, Benfica sem mexer quase nada

Também os leões estiveram particularmente ativos nas últimas 24 horas, com mais uma saída do plantel e duas entradas depois da confirmação do empréstimo por 18 meses de Tiago Tomás ao Estugarda. Marcus Edwards chegou a Alvalade para reforçar as alas a troco de 7,67 milhões de euros, ficando ainda o V. Guimarães com a cedência a título definitivo de Bruno Gaspar, por empréstimo de Geny Catano e um direito de preferência sobre Gonzalo Plata, ao passo que Islam Slimani rescindiu contrato com os franceses do Lyon para assinar pelo conjunto verde e branco por um ano e meio, baixando o salário para voltar aos leões.

No caminho oposto, Jovane Cabral, que continuava sem avanços em relação à proposta de renovação de contrato com o Sporting, saiu por empréstimo de seis meses para a Lazio com uma taxa de um milhão de euros, ficando os italianos com uma opção de compra obrigatória de mais sete milhões. Não houve mais nenhuma abordagem por João Palhinha depois de uma sondagem que ficaria pelos 25 milhões de euros de um clube da Premier League e o médio vai prosseguir em Alvalade tal como Bruno Tabata, que teve em aberto a possibilidade de poder rumar ao Al Hilal da Arábia Saudita mas ficou no plantel leonino.

Já o Benfica praticamente não fez mexidas no plantel principal a não ser a cedência por empréstimo de seis meses de Ferro aos croatas do Hajduk Split. Gedson Fernandes, pretendido na Turquia, também poderá ainda sair por ser um mercado em aberto. O clube terá recebido ainda uma sondagem por Darwin Núñez vinda do West Ham durante um dia, num negócio que poderia chegar ao valor total de 50 milhões de euros, mas os encarnados não mostraram seque abertura para a oferta a seguraram o avançado uruguaio.