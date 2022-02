Uma família de três pessoas ficou esta terça-feira desalojada numa aldeia de Macedo de Cavaleiros, na sequência de um incêndio que consumiu a casa onde viviam, segundo informações dos bombeiros locais.

Os desalojados são “um casal jovem com um filho de 7 anos”, como disse à Lusa fonte dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, que acorreram ao local depois do alerta dado por volta das 09h00.

Os ocupantes não sofreram ferimentos, mas a casa ficou inabitável.

Segundo a fonte, os serviços sociais da Câmara de Macedo de Cavaleiros estão a tratar do realojamento desta família, que vivia no lugar de Valongo, neste concelho do distrito de Bragança.

O fogo terá sido originado “possivelmente por uma lareira”, segundo os bombeiros.

No combate ao incêndio estiveram 17 operacionais com seis viaturas.